Γιώργος Αγγελόπουλος: Η μετακόμιση με την οικογένειά του στη Σκιάθο και το επαγγελματικό του βήμα στο νησί

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στην κόρη του, περιγράφοντας πόσο έχει αλλάξει η ζωή του από τη στιγμή της γέννησής της: «Η μικρή είναι 21 μηνών. Με το που ήρθε, κατάλαβα τη ζωή μου να αλλάζει. Σκέφτεσαι διπλά, τριπλά. Έχεις αυτή τη νέα προσθήκη στη ζωή σου, να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο, αλλά και παράλληλα αυτή τη γλύκα. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά. Σκοπός ζωής. Έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για την μπέμπα μας και για τη Δήμητρα, γιατί και αυτή είναι βράχος δίπλα σε αυτό το πράγμα που λέγεται ανατροφή ενός παιδιού. Η κόρη μου είπε σχετικά γρήγορα τη λέξη μπαμπάς, όπως επίσης περπάτησε γρήγορα».