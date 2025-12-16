Γιώργος Αγγελόπουλος: Η μετακόμιση με την οικογένειά του στη Σκιάθο και το επαγγελματικό του βήμα στο νησί
Γιώργος Αγγελόπουλος: Η μετακόμιση με την οικογένειά του στη Σκιάθο και το επαγγελματικό του βήμα στο νησί
Έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για την κόρη μας και για τη Δήμητρα, είπε ο πρώην νικητής του «Survivor» για την οικογένειά του
Στη Σκιάθο περνάει ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η οικογένειά του τις περισσότερες ημέρες τους, με τον πρώην νικητή του «Survivor» να βρίσκεται παράλληλα σε φάση προετοιμασίας για ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα στη γενέτειρά του.
Το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη μετακόμισή τους στη Σκιάθο και το μαγαζί εστίασης που ετοιμάζεται να ανοίξει εκεί μαζί με τη σύζυγό του, Δήμητρα Βαμβακούση.
Όπως δήλωσε: «Μένουμε στη Σκιάθο περισσότερο. Πηγαινοερχόμαστε όσο μπορούμε, γιατί δραστηριοποιούμαστε και οι δύο επαγγελματικά εκεί. Ετοιμάζουμε κάτι και για το καλοκαίρι μαζί, έναν χώρο εστίασης, γιατί μας αρέσει η Σκιάθος και μας αρέσει να είμαστε και με το παιδί. Δηλαδή και η Δήμητρα και εγώ έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα για να έχουμε χρόνο με το παιδί».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στην κόρη του, περιγράφοντας πόσο έχει αλλάξει η ζωή του από τη στιγμή της γέννησής της: «Η μικρή είναι 21 μηνών. Με το που ήρθε, κατάλαβα τη ζωή μου να αλλάζει. Σκέφτεσαι διπλά, τριπλά. Έχεις αυτή τη νέα προσθήκη στη ζωή σου, να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο, αλλά και παράλληλα αυτή τη γλύκα. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά. Σκοπός ζωής. Έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για την μπέμπα μας και για τη Δήμητρα, γιατί και αυτή είναι βράχος δίπλα σε αυτό το πράγμα που λέγεται ανατροφή ενός παιδιού. Η κόρη μου είπε σχετικά γρήγορα τη λέξη μπαμπάς, όπως επίσης περπάτησε γρήγορα».
Το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη μετακόμισή τους στη Σκιάθο και το μαγαζί εστίασης που ετοιμάζεται να ανοίξει εκεί μαζί με τη σύζυγό του, Δήμητρα Βαμβακούση.
Όπως δήλωσε: «Μένουμε στη Σκιάθο περισσότερο. Πηγαινοερχόμαστε όσο μπορούμε, γιατί δραστηριοποιούμαστε και οι δύο επαγγελματικά εκεί. Ετοιμάζουμε κάτι και για το καλοκαίρι μαζί, έναν χώρο εστίασης, γιατί μας αρέσει η Σκιάθος και μας αρέσει να είμαστε και με το παιδί. Δηλαδή και η Δήμητρα και εγώ έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα για να έχουμε χρόνο με το παιδί».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στην κόρη του, περιγράφοντας πόσο έχει αλλάξει η ζωή του από τη στιγμή της γέννησής της: «Η μικρή είναι 21 μηνών. Με το που ήρθε, κατάλαβα τη ζωή μου να αλλάζει. Σκέφτεσαι διπλά, τριπλά. Έχεις αυτή τη νέα προσθήκη στη ζωή σου, να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο, αλλά και παράλληλα αυτή τη γλύκα. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά. Σκοπός ζωής. Έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για την μπέμπα μας και για τη Δήμητρα, γιατί και αυτή είναι βράχος δίπλα σε αυτό το πράγμα που λέγεται ανατροφή ενός παιδιού. Η κόρη μου είπε σχετικά γρήγορα τη λέξη μπαμπάς, όπως επίσης περπάτησε γρήγορα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα