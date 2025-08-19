Γιώργος Αγγελόπουλος: Η αντίδραση του στην έκπληξη που δέχτηκε - Του έφεραν τούρτα γενεθλίων ενώ γεννήθηκε τον Ιανουάριο
Δείτε την αντίδρασή του στην απρόσμενη έκπληξη
Άφωνος έμεινε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, όταν βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη «έκπληξη γενεθλίων» τον Αύγουστο, παρότι έχει γεννηθεί τον Ιανουάριο.
Ο «Ντάνος» βρισκόταν στη σχολή θαλάσσιων σπορ στη Σκιάθο, όταν η σύζυγός του, Δήμητρα Βαμβακούση, μαζί με φίλους του, εμφανίστηκαν με μία τούρτα και άρχισαν να του τραγουδούν το τραγούδι γενεθλίων.
Δείτε το βίντεο
Έκπληκτος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος ρώτησε με απορία: «Τι είναι αυτό;». Η απάντηση που έλαβε ήταν: «Ξαναγεννήθηκες όταν γνωριστήκατε με τη Δήμητρα». Εκείνος, με εμφανή αμηχανία αλλά και χιούμορ, σχολίασε: «Έχετε όλοι πρόβλημα».
Το γλυκό της βραδιάς ήταν μια παραλλαγή του μπανόφι, η οποία έφερε το όνομα «Danoffee», εμπνευσμένο από το παρατσούκλι του.
