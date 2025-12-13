Yungblud μετά την υποψηφιότητά του για Grammy: Είναι τραγικό γιατί δεν μπορώ να το μοιραστώ με τον Όζι Όσμπορν
Yungblud μετά την υποψηφιότητά του για Grammy: Είναι τραγικό γιατί δεν μπορώ να το μοιραστώ με τον Όζι Όσμπορν
Ο 28χρονος τραγουδιστής είναι υποψήφιας για τη διασκευή του κομματιού «Changes» στην αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath
Τραγικό και ταυτόχρονα τιμητικό χαρακτήρισε ο Yungblud το γεγονός ότι είναι υποψήφιος για Grammy για τη διασκευή του τραγουδιού «Changes» που παρουσίασε στην αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath.
Αν και αναγνώρισε, ότι πρόκειται για μια σημαντική διάκριση, εξομολογήθηκε πως τον στενοχωρεί το ότι δεν μπορεί να μοιραστεί τη χαρά του με τον θρυλικό frontman του συγκροτήματος, τον Όζι Όσμπορν, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο στα 76 του χρόνια.
Μιλώντας στο podcast Q, ο 28χρονος τραγουδιστής μοιράστηκε τα ανάμεικτα συναισθήματά του: «Δεν ξέρω πώς να το νιώσω. Ως τραγουδιστής, το να είσαι υποψήφιος για Grammy για μια ζωντανή εμφάνιση, όπου δεν μπορείς να μπεις σε στούντιο και να προσθέσεις layers ή να το κάνεις τέλειο, είναι μια στιγμή που έχει φύγει και δεν μπορείς να τη μοιραστείς με τον άνθρωπο στον οποίο τραγουδούσες. Είναι τιμή, αλλά είναι και τραγικό».
Ο Yungblud ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδεία τους επόμενους μήνες, όμως ανησυχεί ότι χρειάζεται λίγο χρόνο και «ανάσα» για να «επεξεργαστεί» τόσο τον θάνατο του Όζι όσο και τη δική του ραγδαία άνοδο στη δημοσιότητα. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Πραγματικά πρέπει να ξεκαθαρίσω μέσα μου τι έχει συμβεί. Την 1η Ιανουαρίου πάμε στην Αυστραλία και η παγκόσμια περιοδεία συνεχίζεται — κλείνουμε ημερομηνίες μέχρι το 2028 πλέον και πρέπει να φτιάξω άλλο ένα άλμπουμ μέσα σε όλο αυτό».
Σημασία για εκείνον έχει να τιμήσει τη μνήμη του Όζι Όσμπορν με τον σωστό τρόπο. «Θέλω να το τιμήσω όπως πρέπει και θέλω πραγματικά να πάρω τον χρόνο μου για να το νιώσω αυτό και να το δω καθαρά, γιατί αν δεν επεξεργαστείς τα πράγματα, δεν νιώθεις τίποτα, μουδιάζεις», πρόσθεσε. «Θέλω πραγματικά να είμαι παρών και ευγνώμων στο σύμπαν και στα είδωλά μου, και, πάνω απ’ όλα, στην κοινότητά μου, που στάθηκε δίπλα μου, να τους κοιτάξω στα μάτια και να είμαι εκεί για τα επόμενα 20 χρόνια», συμπλήρωσε στη συνέχεια.
Ο Yungblud παραμένει βαθιά επηρεασμένος από τον θάνατο του Όζι, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που έπαιξε ο θρύλος της ροκ στο να τον φέρει στο προσκήνιο. «Σου δίνεται μια ευκαιρία από τον ήρωά σου να δείξεις στον κόσμο τι μπορείς να κάνεις, τελικά τον γνωρίζεις σε ανθρώπινο επίπεδο και μετά πεθαίνει. Ειλικρινά, με συγκινεί, καθώς προσπαθώ να επεξεργαστώ αυτό το ταξίδι που έχω κάνει, αφού αγαπούσα αυτό το είδωλο σε όλη μου τη ζωή», εξομολογήθηκε.
«Είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου, αυτή που ίσως για πρώτη φορά έκανε τον κόσμο να μου δώσει προσοχή. Τον γνωρίζω και προσπαθώ να του δείξω πόσο ευγνώμων του είμαι, όχι μόνο για τη ζωή μου και την προσωπικότητά μου, αλλά και για την ευκαιρία που μου έδωσε — και μετά πεθαίνει», κατέληξε.
Αν και αναγνώρισε, ότι πρόκειται για μια σημαντική διάκριση, εξομολογήθηκε πως τον στενοχωρεί το ότι δεν μπορεί να μοιραστεί τη χαρά του με τον θρυλικό frontman του συγκροτήματος, τον Όζι Όσμπορν, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο στα 76 του χρόνια.
Μιλώντας στο podcast Q, ο 28χρονος τραγουδιστής μοιράστηκε τα ανάμεικτα συναισθήματά του: «Δεν ξέρω πώς να το νιώσω. Ως τραγουδιστής, το να είσαι υποψήφιος για Grammy για μια ζωντανή εμφάνιση, όπου δεν μπορείς να μπεις σε στούντιο και να προσθέσεις layers ή να το κάνεις τέλειο, είναι μια στιγμή που έχει φύγει και δεν μπορείς να τη μοιραστείς με τον άνθρωπο στον οποίο τραγουδούσες. Είναι τιμή, αλλά είναι και τραγικό».
Ο Yungblud ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδεία τους επόμενους μήνες, όμως ανησυχεί ότι χρειάζεται λίγο χρόνο και «ανάσα» για να «επεξεργαστεί» τόσο τον θάνατο του Όζι όσο και τη δική του ραγδαία άνοδο στη δημοσιότητα. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Πραγματικά πρέπει να ξεκαθαρίσω μέσα μου τι έχει συμβεί. Την 1η Ιανουαρίου πάμε στην Αυστραλία και η παγκόσμια περιοδεία συνεχίζεται — κλείνουμε ημερομηνίες μέχρι το 2028 πλέον και πρέπει να φτιάξω άλλο ένα άλμπουμ μέσα σε όλο αυτό».
Yungblud delays album to process Ozzy's death as he opens up about pair's bond https://t.co/wYax31beD5— The Sun (@TheSun) December 13, 2025
Ο Yungblud παραμένει βαθιά επηρεασμένος από τον θάνατο του Όζι, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που έπαιξε ο θρύλος της ροκ στο να τον φέρει στο προσκήνιο. «Σου δίνεται μια ευκαιρία από τον ήρωά σου να δείξεις στον κόσμο τι μπορείς να κάνεις, τελικά τον γνωρίζεις σε ανθρώπινο επίπεδο και μετά πεθαίνει. Ειλικρινά, με συγκινεί, καθώς προσπαθώ να επεξεργαστώ αυτό το ταξίδι που έχω κάνει, αφού αγαπούσα αυτό το είδωλο σε όλη μου τη ζωή», εξομολογήθηκε.
«Είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου, αυτή που ίσως για πρώτη φορά έκανε τον κόσμο να μου δώσει προσοχή. Τον γνωρίζω και προσπαθώ να του δείξω πόσο ευγνώμων του είμαι, όχι μόνο για τη ζωή μου και την προσωπικότητά μου, αλλά και για την ευκαιρία που μου έδωσε — και μετά πεθαίνει», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα