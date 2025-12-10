Eurovision: Μετά τις Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία αποχωρεί από τον διαγωνισμό και η Ισλανδία
Η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό έχει δημιουργήσει διχασμό τόσο μεταξύ των μελών της EBU, όσο και στην κοινή γνώμη, ανέφερε ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV
Μετά την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία και η Ισλανδία αποχωρεί από τη Eurovision.
Οι πέντε χώρες αποφάσισαν να μη λάβουν μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στην Αυστρία, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει.
«Η συμμετοχή του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ, Kan, στον διαγωνισμό έχει δημιουργήσει διχασμό τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), όσο και στην κοινή γνώμη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV.
Η Ισλανδία είχε ήδη προϊδεάσει ότι σκόπευε να απέχει από τον διαγωνισμό του 2026, αλλά ήθελε πρώτα να συζητηθεί το θέμα στο διοικητικό της συμβούλιο την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την καταληκτική προθεσμία, εντός της οποίας οι χώρες όφειλαν να επιβεβαιώσουν αν θα συμμετάσχουν στην 70ή επετειακή διοργάνωση της Eurovision.
Το Ισραήλ συμμετέχει στη Eurovision από το 1973, επειδή ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός του φορέας, Kan, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό. Η χώρα έχει κατακτήσει τη νίκη τέσσερις φορές, με τελευταία το 2018, ενώ κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του 2025.
Ωστόσο, η παρουσία του αποτελεί πηγή ολοένα και μεγαλύτερης έντασης, λόγω του πολέμου στη Γάζα και των ανησυχιών για τις διαδικασίες ψηφοφορίας και καμπάνιας, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ προσπάθησε να επηρεάσει την ψήφο του κοινού στη φετινή διοργάνωση.
Iceland becomes fifth country to boycott 2026 Eurovision Song Contest after Israel allowed to compete https://t.co/CkKqw4Rf8f— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 10, 2025
