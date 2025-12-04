Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision, αποχωρούν Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία
Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης αψήφησαν τις προειδοποιήσεις για αποχωρήσεις και είπαν ναι στη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - Η Ισλανδία αναμένεται επίσης να αποχωρήσει
Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) αποφάσισαν για την τύχη του Ισραήλ στη Εurovision μετά από ψηφοφορία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.
Παρά τις αντιδράσεις και τις απειλές χωρών για μποϊκοτάζ, τελικά θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία τον Μάιο.
Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν, μετά την απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει. Αναμένεται επίσης να αποχωρήσει και η Ισλανδία.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 738 τάχθηκαν υπέρ της συμμετοχής της χώρας στον διαγωνισμό, έναντι 264 που ψήφισαν κατά. Από τα 1122 μέλη 120 δήλωσαν απόντες.
Τα μέλη συνεδρίασαν προκειμένου να συζητήσουν νέους κανόνες που έχουν καταρτιστεί, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο κυβερνήσεις και τρίτα μέρη να προωθούν με τρόπο δυσανάλογο τραγούδια, με στόχο να επηρεάσουν ψηφοφόρους, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε φέτος για τη δεύτερη θέση που κατέλαβε το Ισραήλ.
Εάν τα μέλη δεν πείθονταν πως οι κανόνες είναι επαρκείς, θα διεξαγόταν μια ψηφοφορία για τη συμμετοχή, όπως και έγινε, χωρίς να κατονομάζεται το Ισραήλ συγκεκριμένα.
Σε ανακοίνωσή του, ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Avrotros ανέφερε ότι «η συμμετοχή υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ασύμβατη με τις δημόσιες αξίες που είναι θεμελιώδεις για εμάς».
Από την άλλη, ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE τόνισε: «Το διοικητικό συμβούλιο της RTVE συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι η Ισπανία θα αποσυρθεί από τη Eurovision αν το Ισραήλ συμμετείχε. Αυτή η αποχώρηση σημαίνει επίσης ότι η RTVE δεν θα μεταδώσει τον τελικό της Eurovision 2026, ούτε τους ημιτελικούς».
Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας πρόσθεσε ότι η θέση τους «παραμένει αμετάβλητη»: «Οι πρόσφατες αλλαγές στους κανόνες δεν αλλάζουν την άποψή μας. Ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, η RTV Slovenia δεσμεύεται να τηρεί τις ηθικές αρχές και αναμένει ότι ίσοι κανόνες και πρότυπα θα εφαρμόζονται σε όλα τα μέλη της EBU και σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες».
Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, χαιρέτισε την απόφαση να επιτραπεί στη χώρα να συμμετάσχει, χαρακτηρίζοντάς τη «μια χειρονομία αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και συνεργασίας που συμβολίζει μια νίκη απέναντι σε όσους επιδιώκουν να φιμώσουν το Ισραήλ και να διαδώσουν το μίσος».
Επίσης, εξέφρασε τη χαρά του που εξασφαλίστηκε η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό. «Είμαι χαρούμενος που το Ισραήλ θα συμμετάσχει ξανά στη Eurovision και ελπίζω ότι ο διαγωνισμός θα παραμείνει ένα γεγονός που εξυψώνει τον πολιτισμό, την ποίηση και τη φιλία μεταξύ των λαών», δήλωσε. Ολοκληρώνοντας, ανέφερε ότι το Ισραήλ «αξίζει να εκπροσωπείται σε κάθε σκηνή του κόσμου».
JUST IN: Israel will be allowed to compete in #Eurovision2026 Song Contest. The Netherlands, Spain, Ireland will boycott the event.https://t.co/GZac9UgJBk pic.twitter.com/rxV59Awnfw— DW News (@dwnews) December 4, 2025
