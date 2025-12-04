Το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision, αποχωρούν Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης αψήφησαν τις προειδοποιήσεις για αποχωρήσεις και είπαν ναι στη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - Η Ισλανδία αναμένεται επίσης να αποχωρήσει