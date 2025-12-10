Eurovision 2026: Οι χώρες που αποσύρονται από τον διαγωνισμό, οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

Οι χώρες που αποσύρθηκαν

θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι τέτοιο, επικαλούμενες «ηθικούς και ανθρωπιστικούς λόγους», είναι η



Οι νέοι κανονισμοί της EBU

Ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες διοργανώσεις των τελευταίων ετών διαμορφώνεται η, καθώς η συζήτηση για τη συμμετοχή τουέχει προκαλέσει αποχωρήσεις χωρών, απειλές για μποϊκοτάζ, ενώ αυτή τη χρονιά θα υπάρχουν και αλλαγές στους κανονισμούς από την EBU. Οι αποφάσεις της Ένωσης Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων έρχονται σε μία στιγμή που ο θεσμός δοκιμάζεται, τόσο ως μουσικό γεγονός όσο και ως σύμβολο ευρωπαϊκής ενότητας.Το Ισραήλ θα συμμετάσχει κανονικά στη Eurovision, παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις απειλές για μποϊκοτάζ από κράτη-μέλη της EBU. Η σχετική απόφαση επιβεβαιώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, ύστερα από συζητήσεις και επιφυλάξεις που είχαν εκφράσει αρκετοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, επικαλούμενοι τον απολογισμό θανάτων των Παλαιστινίων στη Γάζα. Όπως υποστήριζαν, εάν δεν εισακούγονταν οι επιθυμίες τους, αυτό θα έφερνε επιπτώσεις στα ποσοστά θεαματικότητας και στις πιθανές χορηγίες του διαγωνισμού.Παρόλα αυτά, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε και μάλιστα, όχι μέσω μυστικής ψηφοφορίας αποκλεισμού, αλλά ενσωματώθηκε στο ευρύτερο πακέτο αλλαγών στους κανονισμούς της διοργάνωσης και μετά από 738 ψήφους υπέρ της συμμετοχής της χώρας στον διαγωνισμό, έναντι των 264 που ψήφισαν κατά, ανακοινώθηκε πως το Ισραήλ θα παραμείνει στη διοργάνωση.Οι χώρες που είχαν προειδοποιήσει πωςΙσπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, αλλά και η Γερμανία, η οποία δήλωσε πως δεν είναι απίθανο να μην μεταδώσει τον διαγωνισμό στην τηλεόραση.Τελικά οι τέσσερις πρώτες χώρες – Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία – ανακοίνωσαν επίσημα ότι δεν θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2026, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ.Τη στιγμή που συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, η EBU ανακοίνωσε σημαντικό πακέτο αλλαγών στους κανονισμούς της Eurovision, στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα, αλλά και να θωρακίσει τον διαγωνισμό από πιθανούς εξωτερικούς επηρεασμούς.Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνονται:Περιορισμός στις προωθητικές καμπάνιες: Ενισχύθηκαν ο κώδικας δεοντολογίας και τα voting guidelines, με στόχο να αποτρέπεται η «δυσανάλογη προώθηση» τραγουδιών από κυβερνήσεις ή τρίτους φορείς και η αθέμιτη επιρροή της ψηφοφορίας., επιφέροντας, μάλιστα, κυρώσεις σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι παραβούν τον κανονισμό.