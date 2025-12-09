Η Ζιζέλ επέστρεψε στις φωτογραφίσεις με μαγιό 10 μήνες μετά τη γέννηση του γιου της
Το μοντέλο έφερε στον κόσμο το τρίτο του παιδί τον περασμένο Φεβρουάριο
Με μαγιό και σανίδα του surf πόζαρε η Ζιζέλ δέκα μήνες μετά τη γέννηση του γιου της για τις ανάγκες επαγγελματικής φωτογράφισης.
Το 45χρονο μοντέλο απέκτησε το πρώτο παιδί με τον σύντροφό της, Χοακίμ Βαλέντε, τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ έχει έναν ακόμα γιο και μία κόρη από τον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι.
Η Ζιζέλ απαθανατίστηκε σε παραλία του Μαϊάμι, φορώντας ένα ολόσωμο μαύρο μαγιό με φερμουάρ, ενώ τη συνόδευε ένα ακόμα μοντέλο, με τις δύο γυναίκες να γελούν καθόλη τη διάρκεια της φωτογράφισης.
Η Ζιζέλ σε συνέντευξή της στη γαλλική France πριν από μερικούς μήνες μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη νέα της ζωή ως μητέρα τριών παιδιών. «Το να φτιάχνουν τα μαλλιά και το μακιγιάζ μου με κάνει να νιώθω ότι είμαι σε διακοπές: με ένα μωρό, τα βράδια είναι τόσο μικρά που μετά βίας έχω χτενίσει τα μαλλιά μου τους τελευταίους μήνες!», είπε. Στη συνέχεια, είχε αναφέρει ότι «Τώρα που το μικρό μου κοιμάται όλο το βράδυ, ξαναπαίρνω τον έλεγχο του ρυθμού μου».
Σε άλλο σημείο, είχε αναφέρει: «Όπως κάθε νέα μητέρα ξέρει, είναι απίστευτο το πόσο ο ύπνος ή η έλλειψη του μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Αλλά από την άλλη, νιώθω πραγματικά ευγνώμων. Το να έχω τη δυνατότητα να είμαι στο σπίτι και να απολαμβάνω κάθε στιγμή με τα παιδιά μου είναι ανεκτίμητο».
