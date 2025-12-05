Θοδωρής Μαραντίνης για την προσωπική του ζωή: Δεν είμαι ερημίτης, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξαναπαντρευτώ
Θοδωρής Μαραντίνης για την προσωπική του ζωή: Δεν είμαι ερημίτης, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξαναπαντρευτώ

Έχω επιλέξει οτιδήποτε πλέον προσωπικό να μένει στον βαθμό που μπορώ προσωπικό, εξήγησε ο τραγουδιστής

Θοδωρής Μαραντίνης για την προσωπική του ζωή: Δεν είμαι ερημίτης, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξαναπαντρευτώ
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το κομμάτι της προσωπικής του ζωής σχολίασε ο Θοδωρής Μαραντίνης, εξηγώντας ότι δεν προτίθεται να υιοθετήσει έναν μοναχικό τρόπο ζωής, σε κάθε περίπτωση όμως, ξεκαθάρισε ότι έχει σχεδόν αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «After Dark» και σε απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου στο «Happy Day» μίλησε για τα ερωτικά του. Όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν είναι, ούτε σκοπεύει να γίνει «ερημίτης».

Όσο για τον λόγο που προστατεύει την προσωπική του ζωή από τα «φώτα» της δημοσιότητας, δήλωσε: «Ερημίτης δεν είμαι, ούτε θα γίνω, αλλά έχω επιλέξει οτιδήποτε πλέον προσωπικό να μένει στον βαθμό που μπορώ προσωπικό. Το προστατεύω. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλό για μένα, έχω και μεγάλα παιδιά. Δεν νομίζω ότι θα παντρευτώ ξανά. Οριακά είμαι σίγουρος γι’ αυτό».

