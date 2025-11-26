Θοδωρής Μαραντίνης: Επιτέλους είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή
Θοδωρής Μαραντίνης: Επιτέλους είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή

Σίγουρα δεν είμαι καλόγερος, ανέφερε ο τραγουδιστής

Ιωάννα Μαρίνου
Μια εξέλιξη στην προσωπική του ζωή μοιράστηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης, αναφέροντας πως είναι καλά στα ερωτικά του.

Ο τραγουδιστής δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με το εάν είναι σε σχέση ή για το πρόσωπο με το οποίο έχει έρθει κοντά, σε κάθε περίπτωση όμως δήλωσε με ενθουσιασμό στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου: «Επιτέλους είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Εύχομαι σε όλους να έχουν μια αντίστοιχη διάθεση. Σίγουρα δεν είμαι καλόγερος».

Δείτε το βίντεο

Η τελευταία γνωστή σχέση του Θοδωρή Μαραντίνη ήταν με τη Σίσσυ Χρηστίδου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2009, απέκτησε μαζί δύο γιους και πήρε διαζύγιο το 2019.

