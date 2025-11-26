Θοδωρής Μαραντίνης: Επιτέλους είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή
Θοδωρής Μαραντίνης: Επιτέλους είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή
Σίγουρα δεν είμαι καλόγερος, ανέφερε ο τραγουδιστής
Μια εξέλιξη στην προσωπική του ζωή μοιράστηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης, αναφέροντας πως είναι καλά στα ερωτικά του.
Ο τραγουδιστής δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με το εάν είναι σε σχέση ή για το πρόσωπο με το οποίο έχει έρθει κοντά, σε κάθε περίπτωση όμως δήλωσε με ενθουσιασμό στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου: «Επιτέλους είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Εύχομαι σε όλους να έχουν μια αντίστοιχη διάθεση. Σίγουρα δεν είμαι καλόγερος».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Ο τραγουδιστής δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με το εάν είναι σε σχέση ή για το πρόσωπο με το οποίο έχει έρθει κοντά, σε κάθε περίπτωση όμως δήλωσε με ενθουσιασμό στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου: «Επιτέλους είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Εύχομαι σε όλους να έχουν μια αντίστοιχη διάθεση. Σίγουρα δεν είμαι καλόγερος».
Δείτε το βίντεο
Η τελευταία γνωστή σχέση του Θοδωρή Μαραντίνη ήταν με τη Σίσσυ Χρηστίδου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2009, απέκτησε μαζί δύο γιους και πήρε διαζύγιο το 2019.
Ειδήσεις σήμερα:
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα