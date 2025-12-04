Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Η εντυπωσιακή γιόγκα της 41χρονης Χιλάρια Μπάλντουιν για τα τρολ που τη χλεύασαν μετά το μίνι φόρεμα που φόρεσε στα Gotham Awards 2025, δείτε βίντεο
Η εντυπωσιακή γιόγκα της 41χρονης Χιλάρια Μπάλντουιν για τα τρολ που τη χλεύασαν μετά το μίνι φόρεμα που φόρεσε στα Gotham Awards 2025, δείτε βίντεο
«Δεν με νοιάζει αν είναι 21, 41, 81, 101, τα σώματά μας, τα πόδια μας δεν είναι προσβλητικά, Richie. Μπορούμε να τα δείξουμε» είπε η σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν
Με έναν εντυπωσιακό τρόπο επέλεξε να απαντήσει η Χιλάρια Μπάλντουιν στα τρολ που την σχολίασαν για το μίνι φόρεμα που φόρεσε στα Gotham Awards 2025.
Φορώντας το ίδιο μίνι η Χιλάρια Μπάλντουιν γύρισε ένα βίντεο με ασκήσεις γιόγκα που κατέληξαν σε κατακόρυφο, ανεβάζοντας το βίντεο στο Instagram.
Απαντώντας στον Richie για το σχόλιο «το φόρεμα είναι πολύ κοντό για την ηλικία σου», η σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν ακούγεται να λέει «Richie, λες ότι οι 41χρονες γυναίκες δεν μπορούν να δείχνουν τα πόδια τους; Θα σου πω κάτι, θα σου δείξω μια άσκηση και αν μπορείς να την κάνεις, θα σου δανείσω το φόρεμά μου».
Αφού, δε, έκανε το κατακόρυφο, η Μπάλντουιν συνέχισε: «Δεν χρειάζονται τακούνια, παρεμπιπτόντως. Βάλε το κεφάλι σου στο πάτωμα, βάλε τα χέρια σου κάτω, χρησιμοποίησε τον κορμό σου και μετά ίσιωσε τα πόδια. Και τα τέλεια πόδια, λυγίζουν, ισιώνονται, μπορούν να σταυρωθούν, μπορείς να λυγίσεις το ένα και μετά το άλλο, και κατεβαίνεις».
«Πιστεύεις ότι το φόρεμά μου θα πετάξει, Richie; Δεν πέταξε. Παρεμπιπτόντως, δεν με νοιάζει αν είναι 21, 41, 81, 101, τα σώματά μας, τα πόδια μας δεν είναι προσβλητικά, Richie. Μπορούμε να τα δείξουμε» κατέληξε η Χιλάρια Μπάλντουιν.
Φορώντας το ίδιο μίνι η Χιλάρια Μπάλντουιν γύρισε ένα βίντεο με ασκήσεις γιόγκα που κατέληξαν σε κατακόρυφο, ανεβάζοντας το βίντεο στο Instagram.
Απαντώντας στον Richie για το σχόλιο «το φόρεμα είναι πολύ κοντό για την ηλικία σου», η σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν ακούγεται να λέει «Richie, λες ότι οι 41χρονες γυναίκες δεν μπορούν να δείχνουν τα πόδια τους; Θα σου πω κάτι, θα σου δείξω μια άσκηση και αν μπορείς να την κάνεις, θα σου δανείσω το φόρεμά μου».
Αφού, δε, έκανε το κατακόρυφο, η Μπάλντουιν συνέχισε: «Δεν χρειάζονται τακούνια, παρεμπιπτόντως. Βάλε το κεφάλι σου στο πάτωμα, βάλε τα χέρια σου κάτω, χρησιμοποίησε τον κορμό σου και μετά ίσιωσε τα πόδια. Και τα τέλεια πόδια, λυγίζουν, ισιώνονται, μπορούν να σταυρωθούν, μπορείς να λυγίσεις το ένα και μετά το άλλο, και κατεβαίνεις».
«Πιστεύεις ότι το φόρεμά μου θα πετάξει, Richie; Δεν πέταξε. Παρεμπιπτόντως, δεν με νοιάζει αν είναι 21, 41, 81, 101, τα σώματά μας, τα πόδια μας δεν είναι προσβλητικά, Richie. Μπορούμε να τα δείξουμε» κατέληξε η Χιλάρια Μπάλντουιν.
Ειδήσεις σήμερα
Προ των πυλών η κακοκαιρία Byron με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 9 μποφόρ: Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο συναγερμό», πότε θα χτυπήσει την Αττική
Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση προανήγγειλε ο Τσίπρας και είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Προ των πυλών η κακοκαιρία Byron με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 9 μποφόρ: Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο συναγερμό», πότε θα χτυπήσει την Αττική
Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση προανήγγειλε ο Τσίπρας και είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα