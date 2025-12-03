Pop-up της Noor Azhari στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα

Την προσεχή Δευτέρα - Τρίτη, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2025 φιλοξενείται στο Ξενοδοχείο Saint George Lycabettus ένα pop-up αφιερωμένο στη δουλειά της Noora Azhari. Το pop-up λειτουργεί ως προσωρινός χώρος παρουσίασης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν συλλογές σχεδιαστών για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στην προκειμένη περίπτωση, συγκεντρώνονται κομμάτια από την πρόσφατη δουλειά της δημιουργού, προσφέροντας μια άμεση επαφή με το ύφος και την τεχνική της. Η Noor Azhari, συρο-λιβανέζα σχεδιάστρια μόδας, δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και αναπτύσσει συλλογές που αντλούν στοιχεία από τις προσωπικές της αναφορές και τις σύγχρονες τάσεις. Συνεργάζεται με εργαστήρια και μικρές ομάδες παραγωγής, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια και στην περιορισμένη παραγωγή κομματιών. Οι δημιουργίες της αντλούν έμπνευση από τη Μέση Ανατολή, αλλά και από ευρωπαϊκές τάσεις. Συχνά χρησιμοποιεί μοτίβα και σχήματα που παραπέμπουν στη γεωμετρία και στη χειροποίητη παράδοση της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει παρουσιάσει δουλειές της σε διάφορες χώρες, συμμετέχοντας σε pop-up events, εκθέσεις και μικρές επιδείξεις. Είναι αδελφή της συζύγου του πρεσβευτή της Τουρκίας στην Αθήνα Hala Azhari.

Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ οι επισκέπτες του pop up θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα κομμάτια και να ενημερωθούν για τη διαδικασία δημιουργίας τους. Το γεγονός δίνει στη σχεδιάστρια την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δουλειά της σε ένα ευρύτερο κοινό της Αθήνας που ενδιαφέρεται για τη μόδα. Στη μόδα, τα pop-up έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή γιατί επιτρέπουν στους σχεδιαστές να παρουσιάζουν τις δουλειές τους με πιο άμεσο και ευέλικτο τρόπο, χωρίς τον σταθερό χώρο ενός μόνιμου καταστήματος. Παράλληλα οι pop-up εκδηλώσεις λειτουργούν ως σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν νέες ιδέες και θέλουν να γνωρίσουν πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς.