Η Σάρα Πόλσον απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας - Στο πλευρό της η 82χρονη σύντροφός της
Tα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, δήλωσε συγκινημένη η ηθοποιός
Αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας απέκτησε η Σάρα Πόλσον. Στο πλευρό της 51χρονης ηθοποιού βρέθηκαν αγαπημένα της πρόσωπα, όπως η 82χρονη σύντροφός της, Χόλαντ Τέιλορ, και ο συγγραφέας, παραγωγός και καλός της φίλος Ράιαν Μέρφι.
Προς τιμήν της Πόλσον μίλησε η Τέιλορ περιγράφοντάς την ως ένα άγριο πλάσμα: «Η Σάρα ως ηθοποιός είναι καταρχήν ένα άγριο πλάσμα στο ζωικό βασίλειο. Θερμόαιμη, ενστικτώδης, μυστηριώδης. Και είναι επικίνδυνη -πιστέψτε με- όχι σαν ένα φίδι, περισσότερο σαν μια μαγκούστα. Ξέρετε, αυτά τα αξιαγάπητα μαλλιαρά πλασματάκια που σκοτώνουν τα φίδια».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τίποτα δεν διαταράσσει την αντίληψη ακριβείας των στοιχείων του χαρακτήρα της, του περιβάλλοντός του, των αδύναμων σημείων του, του ηρωισμού του, της ασχήμιας του, των φοβερών αληθειών του, του κωμικού πάθους του. Βυθίζεται στις κεντρικές συγκρούσεις μιας ιστορίας, ενώ οι περισσότεροι από εμάς ούτε καν συνειδητοποιούμε τις δικές μας».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησε για την Πόλσον με την οποία έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων στο «American Horror Story», το «Ratched» και το «All's Fair» και ο Μέρφι, υπογραμμίζοντας την ποιότητα της υποκριτικής της. «Η Σάρα πηδάει πάνω από λόφους, αβέβαιη για το πού θα είναι ο ορίζοντας, με μια μεγάλη καλπάζουσα ενέργεια σε έργα ενώ παίζει μόνο σε sandboxes που την τρομάζουν. Έχω δει αυτή την ποιότητα από κοντά και προσωπικά εδώ και δεκαετίες. Ποτέ δεν έγραψα ρόλους για τη Σάρα επειδή ήθελα να την προκαλέσω. Τους έγραψα ως θαυμαστής. Ήθελα απλώς να διασκεδάσω μαζί της. Ήθελα να γελάσω και να συγκινηθώ μαζί της. Θυμάμαι τόσες πολλές φορές στη ζωή μου να συμβαίνει με χαρά αργά το βράδυ καθώς σκεφτόμουν αυτούς τους ρόλους για εκείνη», ανέφερε.
Συγκινημένη για τη διάκριση, η Σάρα Πόλσον στην ευχαριστήρια ομιλία της επισήμανε ότι με δουλειά τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. «Ο ρόλος του καλλιτέχνη είναι ακριβώς ο ίδιος με τον ρόλο του εραστή. Αν σε αγαπώ, πρέπει να σε κάνω να συνειδητοποιήσεις τα πράγματα που δεν βλέπεις. Αυτή η τιμή σηματοδοτεί, όχι μόνο σε εμένα, αλλά και σε κάθε ονειροπόλο εκεί έξω, ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και ότι στη δουλειά και τη ζωή μου, η προσπάθεια να βρω νόημα στην ανθρώπινη επαφή έχει σημασία».
Κλείνοντας, εστίασε στη συνεργασία της με τον Μέρφι, τονίζοντας πως του οφείλει πολλά. «Γνώρισα τον άνθρωπο που είδε τις δυνατότητές μου πριν από οποιονδήποτε άλλον στον πλανήτη Γη, το άτομο που ευθύνεται περισσότερο για το ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα, το άτομο που όχι μόνο πίστεψε σε μένα, αλλά πάντα μου έδινε το ένα πράγμα που ξεχωρίζει έναν ονειροπόλο ηθοποιό από έναν εργαζόμενο: την ευκαιρία», δήλωσε.
