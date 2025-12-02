Η Έλι Γκούλντινγκ πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά και αποκάλυψε ότι είναι έγκυος για δεύτερη φορά
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση στα Fashion Awards 2025 στο Λονδίνο
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Έλι Γκούλντινγκ, αποκαλύπτοντας το ευχάριστο γεγονός στα Fashion Awards 2025 στο Λονδίνο.
Η τραγουδίστρια περπάτησε στο μπλε χαλί τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, ποζάροντας στους φωτογράφους με κοντή μπλούζα, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά. Η Γκούλντινγκ εμφανίστηκε στο Royal Albert Hall με δερμάτινη καμπαρντίνα, crop top, βερμούδα, μαύρα τακούνια και γυαλιά ηλίου. Πρόκειται για το πρώτο παιδί, που θα αποκτήσει με τον ηθοποιό σύντροφό της, Μπο Μίνιερ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή της
Η Έλι Γκούλντινγκ έχει αποκτήσει ήδη έναν γιο με τον πρώην σύζυγό της, Κάσπαρ Τζόπλινγκ. Η σχέση της με τον Μίνιερ έγινε γνωστή τον Σεπτέμβριο, όταν το ζευγάρι πραγματοποίησε κοινή δημόσια εμφάνιση στο Λονδίνο. Οι δυο τους περνούν χρόνο μαζί από τον Ιούλιο, όταν ο Μπο Μίνιερ είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια φωτογραφία της Γκούλντινγκ, στην οποία φαινόταν ξαπλωμένη και γυμνή στο κρεβάτι, με το πρόσωπό της κατά κύριο λόγο καλυμμένο. Η τραγουδίστρια είχε κάνει «like» στη δημοσίευση και είχε σχολιάσει με μια κόκκινη καρδιά.
Η σχέση τους ξεκίνησε μετά τον χωρισμό της Γκούλντινγκ από τον Τζόπλινγκ. Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι χωρίζει έπειτα από 4,5 χρόνια γάμου. Τότε, η τραγουδίστρια είχε γράψει στο Instagram: «Λόγω πρόσφατων δημοσιευμάτων, αισθάνομαι ότι δεν έχω άλλη επιλογή από το να σας ενημερώσω πως ο Κάσπαρ και εγώ χωρίσαμε πριν από κάποιο διάστημα. Παραμένουμε οι πιο στενοί φίλοι και έχουμε δημιουργήσει μαζί ένα επιτυχημένο πλαίσιο συνεπιμέλειας με γνώμονα το καλό του γιου μας. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας και ευχαριστούμε από τώρα όσους θα σεβαστούν την επιθυμία μας, δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια. Σας ευχαριστώ».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
@voguemagazine
#elliegoulding is pregnant! The singer made the announcement on the British Fashion Awards red carpet tonight in London. Tap the link above to see more.♬ orijinal ses - alls
