Στέλιος Λουκίδης: Νέο πρόγραμμα για την πρόληψη των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Η χάρτα πρόληψης των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων αποτελεί κάλεσμα για άμεση δράση απέναντι σε ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που αφορά ογδόντα οκτώ εκατομμύρια Ευρωπαίους. Διαβάστε το άρθρο του προέδρου της Ε.Π.Ε.