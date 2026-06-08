Διπλωματικό μέτωπο Ιράν - Αλβανίας για το σχέδιο Κούσνερ: «Σε λίγο θα πουν πως τα φλαμίνγκο ήταν Ιρανοί πράκτορες»
ΚΟΣΜΟΣ
Έντι Ράμα Τζάρεντ Κούσνερ Αλβανία Ιράν

Διπλωματικό μέτωπο Ιράν - Αλβανίας για το σχέδιο Κούσνερ: «Σε λίγο θα πουν πως τα φλαμίνγκο ήταν Ιρανοί πράκτορες»

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα είχε κατηγορήσει την Τεχεράνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες στη χώρα του

Διπλωματικό μέτωπο Ιράν - Αλβανίας για το σχέδιο Κούσνερ: «Σε λίγο θα πουν πως τα φλαμίνγκο ήταν Ιρανοί πράκτορες»
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Στις κατηγορίες του Έντι Ράμα πως το ιρανικό καθεστώς παρακινεί, στην ουσία, τις διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά της κατασκευής ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου θέρετρου που συνδέεται με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, απάντησε τη Δευτέρα η Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, απάντησε με δηκτικό τρόπο, λέγοντας: «Κατηγόρησαν το Ιράν; Ε, ίσως σε λίγο ισχυριστούν ότι ακόμη και τα φλαμίνγκο ήταν Ιρανοί πράκτορες ασφαλείας».



«Οι κατηγορίες κατά του Ιράν έχουν στόχο την αποφυγή της λογοδοσίας ενώπιον του αλβανικού λαού. Αυτές οι κατηγορίες κατά του Ιράν αποτελούν στερεότυπο μοτίβο. Κάθε κυβερνών όργανο που θέλει να προσεγγίσει το σιωνιστικό καθεστώς κάνει κατηγορίες κατά του Ιράν. Ο αλβανικός λαός δείχνει μεγάλη κατανόηση και γνωρίζει ότι αυτές οι προβλέψεις αποτελούν απλώς μια διαφυγή από τη λογοδοσία ενώπιον του λαού αυτής της χώρας. Αντί να ανταποκριθούν στις νόμιμες απαιτήσεις του λαού, οι αλβανικές αρχές προσπάθησαν να κλείσουν το ζήτημα με γελοίες κατηγορίες κατά του Ιράν» είπε σε άλλο σημείο ο Μπαγκαΐ.

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα είχε κατηγορήσει την Τεχεράνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες στη χώρα του, λέγοντας: «Αυτοί (η ιρανική κυβέρνηση) συμμετέχουν σε όλα αυτά, προωθώντας την αφήγηση ότι το έργο δεν είναι αυτό που λέμε ότι είναι, αλλά μια συμφωνία μεταξύ εμού και του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν) Νετανιάχου, με τη μεσολάβηση του Κούσνερ, για να φέρουν Παλαιστινίους από τη Γάζα στην Αλβανία». Ο Ράμα πρόσθεσε ότι πρόκειται για «υβριδικό πόλεμο» κατά της Αλβανίας.

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