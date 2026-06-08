Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης
Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης
Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη
Κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων, άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.
Ειδικότερα, ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε βάρος του η εισαγγελία άσκησε δίωξη για τα παρακάτω κακουργήματα: Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.
Μετά την άσκηση της η δίωξης ο 37χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί, έχει πάντως το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.
Ειδικότερα, ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε βάρος του η εισαγγελία άσκησε δίωξη για τα παρακάτω κακουργήματα: Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.
Μετά την άσκηση της η δίωξης ο 37χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί, έχει πάντως το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.
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