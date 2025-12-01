Τζον Λέτζεντ σε Κρίσι Τέιγκεν: Είσαι η καρδιά της οικογένειάς μας, η αγάπη της ζωής μου
Σε ευχαριστώ που είσαι μια τόσο υπέροχη σύζυγος και μητέρα, έγραψε σε ανάρτησή του ο τραγουδιστής για τα γενέθλιά της

Την αγάπη του για την Κρίσι Τέιγκεν εξέφρασε δημόσια ο Τζον Λέτζεντ με αφορμή τα 40ά της γενέθλια.

Ο διάσημος τραγουδιστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με αφορμή την ξεχωριστή μέρα φωτογραφίες της γυναίκας του και την επαίνεσε ως μητέρα και ως σύζυγο.

Στέλνοντας τις ευχές του στην Κρίσι Τέιγκεν και μέσα από τα  social media, ο Τζον Λέτζεντ έγραψε: «Η γενναία, υπέροχη βασίλισσά μας γίνεται 40 σήμερα. Σε αγαπάμε μέχρι το άπειρο και ακόμα παραπέρα, Κρίσι. Ευχαριστώ που είσαι μια τόσο υπέροχη σύζυγος και μητέρα. Είσαι η καρδιά της οικογένειάς μας, η αγάπη της ζωής μου».

Φωτογραφία: Shutterstock

