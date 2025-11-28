Jessie J: Η συγκίνησή της στη σκηνή για την αποβολή που είχε και για την απώλεια φίλου της
Είναι κάτι για το οποίο δεν μπορείς ποτέ να είσαι πραγματικά προετοιμασμένος, είπε η τραγουδίστρια

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Jessie J πάνω στη σκηνή για την αποβολή που είχε πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά και για την απώλεια ενός αγαπημένου της φίλου.

Η 37χρονη τραγουδίστρια παρουσίασε το νέο της άλμπουμ «Don't Tease Me with a Good Time» στο Λονδίνο την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, μετά την επιστροφή της στη μουσική εν μέσω της μάχης της με τον καρκίνο.

Στην τελευταία της δισκογραφική δουλειά περιλαμβάνεται και το τραγούδι «Comes In Waves» που μιλάει για την αποβολή της. Η Jessie J είχε μια αποβολή το 2021, προτού στη συνέχεια υποδεχθεί στον κόσμο τον γιο της Σκάι, καρπό της σχέσης της με τον μπασκετμπολίστα σύντροφό της, Χάναν Σαφίρ Κόλμαν, τον Μάιο του 2023.

Μιλώντας στους θαυμαστές της που βρέθηκαν στην παρουσίαση του άλμπουμ, η Jessie J είπε: «Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τότε που έχασα το μωρό μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ, αλλά αν έχεις περάσει κάτι τέτοιο ή αν ξέρεις κάποιον που το έχει περάσει, το ξέρεις».

Δείτε βίντεο

@jessiej

I hope this song can support anyone who has experienced the loss of someone in anyway. Grief is a horrible lonely journey and I know music can be a holding hand always. ❤️ #JessieJ #NewMusic #DontTeaseMeWithAGoodTime

♬ I'LL NEVER KNOW WHY - Jessie J
Όπως σημείωσε, ποτέ δεν μπορεί να προετοιμαστεί κάποιος κατάλληλα για ένα τόσο λυπηρό γεγονός. «Είναι πραγματικά τρομερά λυπηρό και είναι κάτι για το οποίο δεν μπορείς ποτέ να είσαι πραγματικά προετοιμασμένος, οπότε αυτό το τραγούδι είναι για όποιον χρειάζεται αυτή την αγκαλιά. Ελπίζω αυτό το τραγούδι να σε βοηθήσει τόσο όσο έχει βοηθήσει και εμένα», εξομολογήθηκε.

«Και το μισώ, πόσο μου λείπει το μέλλον που δεν φτιάξαμε ποτέ, κρατιέμαι από την ελπίδα πως είσαι μαζί μου όπου κι αν πάω», λένε ορισμένοι από τους στίχους του τραγουδιού.

Στη συνέχεια, ερμήνευσε το κομμάτι «’ll Never Know Why» που είναι αφιερωμένο στον σωματοφύλακα και φίλο της Ντέιβ, ο οποίος πέθανε ξαφνικά το 2018. «Το πνεύμα του, η ενέργειά του… απλώς νιώθω ότι ακόμη με προστατεύει και με κρατά ασφαλή. Ήταν ο σωματοφύλακάς μου για πάρα πολλά χρόνια», είπε στο κοινό.

Κλείσιμο
Η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς τη στήριζε και την προστάτευε καθώς εκείνη αντιμετώπιζε κρίσεις άγχους και τρομακτικές εμπειρίες με stalkers, αφότου είχε γίνει διάσημη.

«Με έπαιρνε για περπάτημα κάθε βράδυ μετά από μια εμφάνιση και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έβλεπα το πρωί και… έχω πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου που έχουν έρθει και φύγει και που ήταν μαζί μου σε όλη τη διαδρομή, αλλά εκείνος ήταν σαν μεγάλος αδελφός μου», ανέφερε.

«Δεν τον συμπαθούσαν όλοι, αλλά εγώ αγαπούσα αυτόν τον άνθρωπο και τον αγαπώ ακόμα τόσο πολύ και εύχομαι να ήταν εδώ για να δει τα παιδιά του, την οικογένειά του, για να δει όσα έχω καταφέρει. Θέλω να τον κρατήσω ζωντανό μέσα από αυτή τη μουσική, να μιλάω γι’ αυτόν και να ελπίζω ότι, αν ήταν πολύ αργά γι’ αυτόν, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι πολύ αργά για κάποιον άλλον», κατέληξε.

