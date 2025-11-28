Μαριάννα Τουμασάτου: Μετά το #MeToo οι γυναίκες δεν νιώθουν πιο προστατευμένες, θέλει πολλή δουλειά
Το θράσος και η αρρώστια δεν είναι εύκολο να μαζευτούνε, υπήρχε πολλή σαπίλα, τόνισε η ηθοποιός
Έναν απολογισμό του #MeToo έκανε η Μαριάννα Τουμασάτου, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες στον χώρο του θεάτρου εξακολουθούν να μη νιώθουν ασφαλείς. Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι απαιτείται χρόνος και πολλή δουλειά, ώστε να φανούν τα αποτελέσματα του κινήματος.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Status» το βράδυ της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η Μαριάννα Τουμασάτου σχολίασε: «Μετά το #MeToo οι γυναίκες δεν νιώθουν πιο προστατευμένες. Έχουν λίγο τρομοκρατηθεί όσοι άπλωναν το χεράκι τους και άνοιγαν το στοματάκι τους τόσο όσο. Το θράσος και η αρρώστια δεν είναι εύκολο να μαζευτούνε. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Θέλει χρόνο να δούμε αποτελέσματα. Θέλει πολλή δουλειά γιατί υπήρχε πολλή σαπίλα».
Στην ίδια συνέντευξη, κατήγγειλε τον ηλικιακό ρατσισμό που βιώνουν οι γυναίκες στην υποκριτική. Όπως είπε, η γοητεία συνδέεται πιο εύκολα με έναν άντρα που μεγαλώνει. Αντιθέτως, όταν παρατηρούνται αλλαγές στο πρόσωπο και το σώμα μιας γυναίκας, τότε εκείνη γίνεται δέκτης επικριτικών σχολίων.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Φυσικά και υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες στην υποκριτική. Ο άντρας είναι πιο εύκολο να είναι γοητευτικός και μετά, γιατί γονιδιακά τον έχουμε συνηθίσει με τα γκρίζα μαλλιά να είναι αποδεκτός, να είναι σέξι κι όλα αυτά. Στη γυναίκα μόλις λίγο τα μαγουλάκι κρεμάσει, πάρεις δύο κιλά γιατί οι ορμόνες είναι… μην το συζητήσουμε, αρχίζουν τα σχόλια “άντε πήγαινε μωρή κάνε δίαιτα”. Ειδικά αν διαφωνείς πολιτικά, δεν απαντάνε με πολιτικό λόγο αλλά με προσβλητικό λόγο, ο οποίος έχει να κάνει το αν πρήστηκες, με το αν έκανες ρυτίδες, το αν έκανες όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά και τα βιώνω αυτά».
Επισημαίνοντας ότι και εκείνη δέχεται αρνητικά σχόλια στα social media, η Μαριάννα Τουμασάτου ανέφερε: «Έχω πολλούς και δυνατούς haters. Γιατί τις περισσότερες φορές, είναι πολιτική η αντιπαράθεση, δεν είναι κάτι άλλο. Απλά δεν έχουν πολιτικό λόγο και χρησιμοποιούνε τέτοια. Δεν στενοχωριέμαι για εμένα, αλλά γι’ αυτούς που τα γράφουν».
