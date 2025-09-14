Ο φωτογραφικός φακός τσάκωσε τον Χάρι Στάιλς με τη Ζόι Κράβιτζ στη Ρώμη
Οι κοινές έξοδοι και τα ταξίδια ανάμεσα στον τραγουδιστή και την ηθοποιό πληθαίνουν
Μία νέα κοινή εμφάνιση έκαναν ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ με τον φακό να απαθανατίζει τον τραγουδιστή την ώρα που έπιανε τα οπίσθια της τραγουδίστριας σε μία βόλτα τους στη Ρώμη.
Οι κοινές έξοδοι και οι αποδράσεις πληθαίνουν για το ζευγάρι. Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές να απολαμβάνουν μια βόλτα στην ιταλική πόλη, περατώνοντας αγκαλιά και άλλοτε πιασμένοι χέρι - χέρι.
Δείτε τις φωτογραφίες από την έξοδό τους
Τα στιγμιότυπα από τη Ρώμη ήρθαν μία ημέρα αφότου το ζευγάρι βρέθηκε μαζί στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, ταξιδεύοντας μετά από κοινές εμφανίσεις στην πόλη. Κατά τη διαμονή τους εκεί, πέρασαν χρόνο με φίλους τους, ενώ ο Στάιλς γνώρισε και τον διάσημο πατέρα της ηθοποιού, Λένι Κράβιτζ.
Η σχέση τους φαίνεται να προχωρά, με τους δύο καλλιτέχνες να περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί, τόσο σε ταξίδια όσο και σε κοινωνικές εξόδους. Το προηγούμενο Σάββατο, απαθανατίστηκαν σε δείπνο με κοινή παρέα στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με παρευρισκόμενους, η ατμόσφαιρα ανάμεσά τους ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Harry Styles puts on a very cosy display with Zoë Kravitz as he places a cheeky hand on her bottom during stroll in Rome https://t.co/OoHGtneVFp— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 13, 2025
