Μάρα Δαρμουσλή: Σκηνοθέτιδα μας έβαλε τιμωρία στο θέατρο, πλάτη στο κοινό να κάνουμε το φύκι
Δεν έχω βιώσει εγώ άμεσα προσωπικά σωματική, κακοποιητική συμπεριφορά, πρόσθεσε
Για τα επαγγελματικά της βήματα, αλλά και για εμπειρίες που έχει βιώσει στον χώρο του θεάτρου μίλησε η Μάρα Δαρμουσλή, αναφερόμενη σε περιστατικά κακής συμπεριφοράς που έχει παρακολουθήσει ως θεατής, ακόμη κι αν δεν τα έχει ζήσει η ίδια άμεσα.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, η Μάρα Δαρμουσλή αποκάλυψε πως, αν και δεν έχει υπάρξει προσωπικά αποδέκτης σωματικής κακοποίησης στον επαγγελματικό της χώρο, έχει βιώσει περιπτώσεις έντονης λεκτικής πίεσης, ενώ μοιράστηκε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από πρόβα παιδικής παράστασης, όπου σκηνοθέτης προσέβαλε δημοσίως συνεργάτιδά της.
«Δεν έχω βιώσει εγώ άμεσα προσωπικά σωματική, κακοποιητική συμπεριφορά. Λεκτική, εντάξει, μπορεί να έχει ξεφύγει. Μου έχει τύχει όμως σε πρόβα και μάλιστα σε παιδική παράσταση, γυναίκα σκηνοθέτης να προσβάλει πάρα πολύ άσχημα την πρωταγωνίστρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως περιέγραψε η ηθοποιός, παρενέβη ζητώντας από τη σκηνοθέτιδα να διορθώσει τη συνεργάτιδά της με επαγγελματικό τρόπο, αντί για προσβλητική συμπεριφορά. «Της είπα ότι, αν έχεις κάποιο πρόβλημα με το πώς το κάνει, δείξε της τον σωστό τρόπο», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με την αφήγησή της, η στάση αυτή δεν έγινε δεκτή με κατανόηση, αντιθέτως η ίδια και η συνάδελφός της βρέθηκαν αντιμέτωπες με τιμωρητική συμπεριφορά. «Δεν απάντησε, φυσικά. Μας έβαλε τιμωρία, πλάτη στο κοινό να κάνουμε το φύκι», κατέληξε η Μάρα Δαρμουσλή.
Δείτε το βίντεο
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
