Μάρα Δαρμουσλή: Τη μεγαλύτερη κατάθλιψη την έπαθα όταν προδόθηκα, όχι από άντρα, αλλά από φίλη μου
Έχασα τον ύπνο µου, την όρεξή µου, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι, δήλωσε το πρώην μοντέλο
Σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής της και συγκεκριμένα όταν έπαθε κατάθλιψη αναφέρθηκε η Μάρα Δαρμουσλή, εξηγώντας ότι η αφορμή δεν ήταν μια ερωτική απογοήτευση, αλλά η προδοσία από φίλη της.
«Τη μεγαλύτερη κατάθλιψη την έχω πάθει όταν προδόθηκα, όχι από άντρα, αλλά από φίλη. Είχα πάθει κατάθλιψη µε όλα. Έχασα τον ύπνο µου, την όρεξή µου, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Έκανε τον κύκλο του και από εκεί και πέρα µε άλλαξε ως άνθρωπο. ∆εν έχω φίλες, µία φίλη έχω. Οι σχέσεις µου µε τους άλλους ανθρώπους είναι πιο αντρικού στυλ. Περνάμε καλά, όταν κάτι µας προβληµατίζει, το συζητάµε και, αν χαθούµε για ένα διάστηµα και βρεθούµε µετά, δεν τρέχει και κάστανο» είπε η Μάρα Δαρμουσλή.
