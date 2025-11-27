Σταύρος Νικολαΐδης: Έχω βιώσει απόρριψη από τους γονείς μου, από εκεί ξεκινούν οι έντονες νευρικές συμπεριφορές

Δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις στο παιδί σου είναι να το υποστηρίζεις; πρόσθεσε