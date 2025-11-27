Σταύρος Νικολαΐδης: Έχω βιώσει απόρριψη από τους γονείς μου, από εκεί ξεκινούν οι έντονες νευρικές συμπεριφορές
Δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις στο παιδί σου είναι να το υποστηρίζεις; πρόσθεσε

Γεωργία Κοτζιά
Σκέψεις και εμπειρίες που αφορούν την οικογενειακή του ζωή και τη σχέση του με τους γονείς του μοιράστηκε ο Σταύρος Νικολαΐδης, περιγράφοντας πώς όλα αυτά έχουν επηρεάσει την προσωπικότητά του και τον τρόπο που λειτουργεί ως άνθρωπος και πατέρας.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», ο Σταύρος Νικολαΐδης στάθηκε στη σημασία που έχει για εκείνον το χιούμορ στην καθημερινότητα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι η διάθεση για γέλιο αποτελεί βασικό στοιχείο του χαρακτήρα του. «Μου αρέσει να κάνω τους άλλους γύρω μου να γελάνε, ακόμα και σε επίπεδο παρέας. Καμιά φορά μου λένε ότι γνώρισαν τον τάδε κωμικό ηθοποιό και τους φάνηκε πολύ μουρτζούφλης, το έχω άγχος. Το χιούμορ είναι πολλές φορές σανίδα σωτηρίας στα δύσκολα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με τον γιο του και για τον τρόπο, με τον οποίο ο ίδιος προσπαθεί να βελτιώνει τον εαυτό του με το πέρασμα των χρόνων, αναφερόμενος και στο παράδειγμα που είχε από τον πατέρα του. «Το παιδί είναι 8,5 ετών τώρα, έχει πάρει κι από τους δύο. Τα τελευταία 10-15 χρόνια φροντίζω να ελέγχω τα όριά μου. Ο πατέρας μου δεν άλλαξε ποτέ στη ζωή του κι έφτασε τώρα 90 ετών. Εγώ έβλεπα πράγματα σε μένα που, πριν από 15-20 χρόνια, με ενοχλούσαν και τα άλλαξα. Βοηθήθηκα πάρα πολύ, όταν γνώρισα τη γυναίκα μου», παραδέχτηκε.

Σε πιο προσωπικούς τόνους, ο Σταύρος Νικολαΐδης αναφέρθηκε και στις δύσκολες εμπειρίες που είχε με την οικογένειά του στα παιδικά του χρόνια, μιλώντας ανοιχτά για το αίσθημα απόρριψης που, όπως είπε, βίωσε τόσο ο ίδιος, όσο και τα αδέρφια του. «Συνήθως οι έντονες νευρικές συμπεριφορές ξεκινούν από την απόρριψη κι εγώ, όπως και τα άλλα δύο μου αδέρφια, έχω βιώσει απόρριψη από τους γονείς μου. Βγαίναμε από μία πρεμιέρα και αντί να μου πουν "τι ωραίος που ήσουν", μου έλεγαν "πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου;". Δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις στο παιδί σου είναι να το υποστηρίζεις;», σημείωσε.



Γεωργία Κοτζιά
