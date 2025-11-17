Σταύρος Νικολαΐδης: Όλοι οι ηθοποιοί γνωρίζουμε από πού ξεκίνησε ο καθένας και τι έχει κάνει για να ανέβει
Τη δική του άποψη για την ένταση ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο, σχετικά με τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» κλήθηκε να κάνει ο Σταύρος Νικολαΐδης.
Ο τσακωμός στον τηλεοπτικό αέρα προκλήθηκε, όταν η ηθοποιός τον αποκάλεσε ψεύτη, μην πιστεύοντας ότι εκείνος είχε άγνοια για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο της υποκριτικής.
Σχολιάζοντας το αμήχανο περιστατικό που έληξε με την αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από το πλατό, ο Σταύρος Νικολαΐδης υποστήριξε ότι όλοι οι ηθοποιοί γνωρίζουν τι έχει κάνει ο καθένας για να εξελιχθεί επαγγελματικά.
«Εμείς μεταξύ μας ξέρουμε τι κάνει ο καθένας, τι έχει κάνει για να ανέβει ο καθένας», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.
Αναφερόμενος στον Πέτρο Φιλιππίδη που κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού, ο Σταύρος Νικολαΐδης έκανε λόγο για έναν σπουδαίο ηθοποιό και έναν συμπαθή άνθρωπο. «Ο Πέτρος για εμένα είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός, συμπαθής άνθρωπος αλλά δεν είχα δουλέψει ποτέ μαζί του», δήλωσε.
Τέλος, μίλησε για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου με την οποία είχε συνυπάρξει στην τηλεοπτική σειρά «Εγκλήματα». Όπως είπε, η ηθοποιός, που πέθανε από καρκίνο στα 61 της χρόνια, σημάδεψε τα νεανικά του χρόνια και την καριέρα του λόγω της συγκεκριμένης συνεργασίας τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που την αγαπούσε.«Την άμεση απώλεια την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που είναι καθημερινά μαζί σου. Αγαπούσα την Καίτη, ήταν κομμάτι της νιότης μου, της ζωής μου, της καριέρας μου», εξομολογήθηκε.
