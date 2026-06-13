Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
19χρονος στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα ληστείας στα Πατήσια, φέρει τραύμα από μαχαίρι
19χρονος στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα ληστείας στα Πατήσια, φέρει τραύμα από μαχαίρι
Ο νεαρός πήγε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή
Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε 19χρονος το βράδυ του Σαββάτου (13/6), ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι, έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστείας στην περιοχή των Πατησίων.
Ο 19χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή και παρακολούθησή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τη διακομιδή του έχει κληθεί το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο ενηλίκων, ενώ έχει ενημερωθεί και η αστυνομία.
Ο 19χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή και παρακολούθησή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τη διακομιδή του έχει κληθεί το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο ενηλίκων, ενώ έχει ενημερωθεί και η αστυνομία.
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