19χρονος στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα ληστείας στα Πατήσια, φέρει τραύμα από μαχαίρι

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε 19χρονος το βράδυ του Σαββάτου (13/6), ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι, έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται μεστην περιοχή των Πατησίων.Ο 19χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στησύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.Κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή και παρακολούθησή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τη διακομιδή του έχει κληθεί το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο ενηλίκων, ενώ έχει ενημερωθεί και η αστυνομία.