Σάιμον Κάουελ: Η απάντηση σε όσους τον κατηγορούν για τον πρόωρο θάνατο του Λίαμ Πέιν
Είσαι υπεύθυνος για τη ζωή κάποιου, δέκα χρόνια μετά το απόγευμα που υπέγραψες μαζί του; δήλωσε
Την απάντησή του έδωσε για πρώτη φορά ο Σάιμον Κάουελ στα σχόλια που τον θέλουν να φέρει ευθύνη για τον πρόωρο θάνατο του Λίαμ Πέιν. Ο ισχυρός άνδρας της μουσικής βιομηχανίας, τον οποίο πολλοί κατηγόρησαν λόγω της πίεσης που, όπως υποστηρίζουν, ασκήθηκε στο συγκρότημα κατά τα χρόνια της εκτόξευσης της καριέρας τους, ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται καμία τέτοια σύνδεση, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις επιλογές ή την πορεία ενός ανθρώπου έπειτα από τόσα χρόνια.
Μιλώντας στο podcast «Rolling Stone Music Now», ο Σάιμον Κάουελ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι επιλέγει να μην διαβάζει όσα γράφονται για εκείνον στα social media ή στον Τύπο, εξηγώντας πως κάτι τέτοιο θα είχε μόνο καταστροφική επίδραση στη ψυχολογία του. «Δεν διαβάζω τίποτα από όλα αυτά. Η ιδέα ότι ουσιαστικά είσαι υπεύθυνος για τη ζωή κάποιου, δέκα χρόνια μετά το απόγευμα που υπέγραψες μαζί του; Δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό», τόνισε.
Ο 66χρονος που έφτιαξε το 2010 τους One Direction, αναφέρθηκε στην τραγική απώλεια του Λίαμ Πέιν, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην Αργεντινή τον περασμένο Οκτώβριο, ύστερα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου και ενώ στον οργανισμό του είχαν εντοπιστεί πολλαπλές ουσίες.
Υπενθυμίζεται ότι ο Λίαμ Πέιν ήταν μόλις 16 ετών όταν εμφανίστηκε για δεύτερη φορά στο μουσικό talent show και σχημάτισε το συγκρότημα μαζί με τους Λούις Τόμλινσον, Νάιαλ Χόραν, Ζέιν Μάλικ και Χάρι Στάιλς. Οι One Direction κατέκτησαν την τρίτη θέση στον διαγωνισμό, ενώ στη συνέχεια υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Syco Records του Σάιμον Κάουελ.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο podcast, ο παραγωγός αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί με τον Λίαμ Πέιν περίπου έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του και του είχε μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή πέρα από τη μουσική: «Θυμάμαι να του λέω "η μουσική δεν είναι τα πάντα. Μην αφήσεις να ελέγχει πια τη ζωή σου. Βρες κάτι άλλο που να σε παθιάζει"».
Παραδέχτηκε, ωστόσο, πως μετά την απώλειά του, αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι περισσότερο: «Κάνεις στον εαυτό σου την ερώτηση "θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι παραπάνω; Τι θα είχε συμβεί στον Λίαμ αν δεν είχε μπει ποτέ στο συγκρότημα;"».
Ο ίδιος ανέφερε ότι την τελευταία φορά που μίλησαν, ο τραγουδιστής έδειχνε να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. «Νόμιζα ότι ήταν σε πολύ καλή φάση τότε. Θα ήθελα να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φυσικά. Όταν του μίλησα εκείνη την ημέρα, ένιωσα πολύ καλά γι’ αυτόν».
