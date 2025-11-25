O γάμος των 6,7 εκατομμυρίων στην Ινδία - Το σόου με τα φτερά της Λόπεζ, η τούρτα υπερπαραγωγή που έφτανε τα 5 μέτρα και οι εκλεκτοί καλεσμένοι
Ο απίστευτης χλιδής γάμος προκάλεσε την οργή των κατοίκων, οι οποίοι στηλίτευσαν την σπατάλη χρημάτων
Έναν γάμο απίστευτης χλιδής στην πόλη Ουνταϊπούρ της Ινδίας πραγματοποίησαν ο δισεκατομμυριούχος Βάμσι Γκαντιρτζού και η Νέτρα Μαντένα, κόρη του Ράμα Ρατζού Μαντένα, μιας εξέχουσας προσωπικότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας.
Το κόστος ανέρχεται στα 6,7 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που, σύμφωνα με την Daily Mail, προκάλεσε οργή στους ντόπιους, οι οποίοι επέκριναν τη σπατάλη χρημάτων. Η πολυτέλεια αποτυπώθηκε στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες.
Ως χώρος πραγματοποίησης του γάμου επιλέχθηκε ένα παλάτι που απεικονίζεται στην ταινία «Octopussy» του 1983, ενώ η γαμήλια τούρτα έφτανε τα 4,5 μέτρα, έχοντας επίσης σχήμα παλατιού.
Τους καλεσμένους διασκέδασε η Τζένιφερ Λόπεζ. Η σταρ, όπως και η νύφη, φόρεσε δημιουργίες του Elie Saab, ο γιος του οποίου έδωσε επίσης το «παρών». Η διάσημη τραγουδίστρια φορώντας αποκαλυπτικά ρούχα, χόρευε και τραγουδούσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right».Τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε όμως και ο DJ Tiesto, ο οποίος μοιράστηκε εικόνες από τη βραδιά στα social media.
Ανάμεσα στους καλεσμένους και ο γιος του Τραμπ, Ντον Τζούνιορ, με την αγαπημένη του Μπετίνα Άντερσον.
Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM— John JLover (@John_JLover1) November 23, 2025
Jennifer Lopez set the stage on fire with her biggest hits at the Netra Mantena-Vamsi Gadiraju wedding in Udaipur pic.twitter.com/jfBT7Palue— t2 (@t2telegraph) November 23, 2025
The Viral Udaipur Wedding details 😱🔥#UdaipurWedding pic.twitter.com/wGMogyk9xl— Unni Rajendran (@unnirajendran_) November 24, 2025
Ranveer Singh takes Donald Trump Jr.’s girlfriend away and gets her dancing at a wedding in Udaipur. pic.twitter.com/4a8ezBbH6i— Avici (@sacredrain) November 24, 2025
