Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία - Οι καυτές εμφανίσεις της
GALA
Τζένιφερ Λόπεζ Γάμος Ινδία

Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία - Οι καυτές εμφανίσεις της

Η νύφη είναι κόρη φαρμακοβιομήχανου και ο γαμπρός συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30  για το 2024

Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία - Οι καυτές εμφανίσεις της
Ιωάννα Μαρίνου
29 ΣΧΟΛΙΑ
Πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια δολάρια έγινε η Τζένιφερ Λόπεζ πριν από μερικά 24ωρα χάρη στην εμφάνισή της σε γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η ίδια, μάλιστα, φρόντισε να αποζημιώσει τους καλεσμένους του γάμου στην πόλη Ουνταϊπούρ  της Ινδίας φορώντας αποκαλυπτικά ρούχα καθώς χόρευε και τραγουδούσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right».



Η Jlo έκλεισε την εντυπωσιακή της εμφάνιση, κάνοντας πρόποση στη νύφη, Νέτρα Μαντένα και τον και τον γαμπρό, Βάμσι Γκαντιράτζου, που την συνόδευσαν στη σκηνή. «Είθε αυτές οι οικογένειες να ενωθούν σε αυτή την υπέροχη μέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους», ήταν η ευχή της λατίνας τραγουδίστριας



Η νύφη είναι κόρη του Ράμα Ρατζού Μαντένα, μιας εξέχουσας προσωπικότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας καθώς είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ingenus Pharmaceuticals. Εξίσου πλούσιος είναι και ο γαμπρός ο οποίος είναι συνιδρυτής και διευθυντής τεχνολογίας της πλατφόρμας παράδοσης φαγητού Superorder και συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 πέρυσι.

Κλείσιμο


Ο πολυτελής τετραήμερος γάμος τους ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου και περιλάμβανε εμφανίσεις από γνωστούς μουσικούς, ανάμεσά στους οποίους και ο DJ Tiësto.

Στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονταν δεκάδες αστέρες του Bollywood, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τη φίλη του Μπετίν Άντερσον

Ειδήσεις σήμερα:

Politico: Πώς η Μόσχα στρατολογεί Ουκρανούς για κατασκοπεία, χιλιάδες οι υποθέσεις εσχάτης προδοσίας

Αν δώσω λεφτά στην Ελλάδα είναι σαν να τα πετάω σε σκουπιδοτενεκέ, καλύτερα σε ορφανοτροφείο, είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα

«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια
Ιωάννα Μαρίνου
29 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης