Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία - Οι καυτές εμφανίσεις της

Πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια δολάρια έγινε η Τζένιφερ Λόπεζ
πριν από μερικά 24ωρα χάρη στην εμφάνισή της σε γάμο
Ινδού δισεκατομμυριούχου το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Η ίδια, μάλιστα, φρόντισε να αποζημιώσει τους καλεσμένους του γάμου στην πόλη Ουνταϊπούρ της Ινδίας
φορώντας αποκαλυπτικά ρούχα καθώς χόρευε και τραγουδούσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right».
Η Jlo έκλεισε την εντυπωσιακή της εμφάνιση, κάνοντας πρόποση στη νύφη, Νέτρα Μαντένα και τον και τον γαμπρό, Βάμσι Γκαντιράτζου, που την συνόδευσαν στη σκηνή. «Είθε αυτές οι οικογένειες να ενωθούν σε αυτή την υπέροχη μέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους», ήταν η ευχή της λατίνας τραγουδίστριας
Η νύφη είναι κόρη του Ράμα Ρατζού Μαντένα, μιας εξέχουσας προσωπικότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας καθώς είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ingenus Pharmaceuticals. Εξίσου πλούσιος είναι και ο γαμπρός ο οποίος είναι συνιδρυτής και διευθυντής τεχνολογίας της πλατφόρμας παράδοσης φαγητού Superorder και συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 πέρυσι.
Ο πολυτελής τετραήμερος γάμος τους ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου και περιλάμβανε εμφανίσεις από γνωστούς μουσικούς, ανάμεσά στους οποίους και ο DJ Tiësto.
Στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονταν δεκάδες αστέρες του Bollywood, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τη φίλη του Μπετίν Άντερσον