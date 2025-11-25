Η τραγική ιστορία της Λόνι Γουίλισον: Από διάσημο μοντέλο με μεγάλη περιουσία, άστεγη στους δρόμους να τρώει από τα σκουπίδια

Πίσω όμως από τη λαμπερή εικόνα, μια σειρά από γεγονότα είχαν ήδη αρχίσει να κλονίζουν τη ζωή της και να την οδηγούν στην κατάρρευση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η Λόνι Γουίλισον εμφανιζόταν να περιφέρεται στον δρόμο καπνίζοντας, ενώ παράλληλα έψαχνε σε κάδους απορριμμάτων.Παρά την πλήρη απομόνωση, φίλοι της προσπάθησαν επανειλημμένα να τη στηρίξουν, προσφέροντάς της στέγη, ρούχα και πρόσβαση σε προγράμματα απεξάρτησης. Όλες όμως οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό, καθώς η Γουίλισον δεν αποδεχόταν κάθε μορφή βοήθειας.: Getty Images / Ideal Image