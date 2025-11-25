Λουπίτα Νιόνγκο: Μετά τη νίκη μου στα Όσκαρ δεχόμουν συνέχεια προτάσεις για να υποδυθώ τη σκλάβα

Για την οσκαρική της νίκη για την ερμηνεία της στομίλησε ηενώ εξήγησε πως όχι μόνο δεν της άνοιξε τον δρόμο για πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά την εγκλώβισε σε μια σειρά από στερεοτυπικές προτάσεις που αφορούσαν αποκλειστικά ρόλους σκλάβων. Η ηθοποιός, που έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την ερμηνεία της στην ταινία του, αποκάλυψε ότι η πρώτη μεγάλη επαγγελματική της επιτυχία συνοδεύτηκε από προσδοκίες, αλλά και έντονη πίεση.«Η νίκη μου στα Όσκαρ ήρθε στην αρχή της καριέρας μου. Ήταν η πρώτη ταινία που είχα κάνει. Οπότε πραγματικά καθόρισε ό,τι ακολούθησε», τόνισε και πρόσθεσε: «Κι όμως, μετά το Όσκαρ, αντί να λάβω προτάσεις για πρωταγωνιστικούς ρόλους, άκουγα "Λουπίτα, θα θέλαμε να κάνεις άλλη μία ταινία όπου είσαι σκλάβα, αλλά αυτή τη φορά σε ένα πλοίο σκλάβων". Αυτές ήταν οι προτάσεις που έφταναν τους μήνες μετά τη νίκη μου».Η ηθοποιός περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως «πολύ εύθραυστη», εξηγώντας πως δέχτηκε τεράστια πίεση και δημόσια κριτική, ενώ κυκλοφορούσαν κείμενα που αναρωτιούνταν αν η καριέρα της «ξεκινούσε ή τελείωνε».«Έπρεπε να κλείσω τα αυτιά μου σε όλους αυτούς τους αναλυτές. Στο τέλος της ημέρας δεν είμαι θεωρία, είμαι άνθρωπος. Θέλω να είμαι μια χαρούμενη πολεμίστρια που αλλάζει τα στερεότυπα για το τι σημαίνει να είσαι Αφρικανή», πρόσθεσε. «Αν αυτό σημαίνει ότι θα δουλέψω μία δουλειά λιγότερη τον χρόνο για να μη συντηρώ στερεότυπα, τότε ας το κάνω».Μετά το Όσκαρ, η Λουπίτα Νιόνγκο πέρασε στα μεγάλα εμπορικά στούντιο, αρχικά με τον ρόλο της Μαζ Κάνατα στη νέα τριλογία του «Πολέμου των Άστρων», ενώ ακολούθησαν το «Μαύρος Πάνθηρας», το «Queen of Katwe», το «Εμείς» και το «A Quiet Place: Μέρος Πρώτο».Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν και για το πώς πιέστηκε έμμεσα να «χάσει» την κενυατική της προφορά για να μπορέσει να ανταγωνιστεί στο Χόλιγουντ. Σε συνέντευξή της το 2024 στο podcast «What Now?» του Τρέβορ Νόα, είχε παραδεχτεί ότι η αλλαγή της προφοράς της «έμοιαζε με προδοσία».«Όταν πήγα στη δραματική σχολή, έπρεπε να δουλέψω πάνω στις προφορές. Δεν ήμουν καλή σε αυτό. Έτσι αποφάσισα να δουλέψω την αμερικανική προφορά μου και να μην επιτρέψω στον εαυτό μου να ακούγεται κενυάτικος», εξήγησε. «Έπρεπε να παρακολουθώ τεχνικά κάθε κίνηση του στόματός μου. Όταν άρχισα να χρησιμοποιώ αυτή τη νέα προφορά εκτός σχολής, ένιωσα ότι προδίδω τον εαυτό μου. Δεν ένιωθα πια εγώ… Έκλαιγα πολλές νύχτες πριν κοιμηθώ».Shutterstock