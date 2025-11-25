Η Εισαγγελία του Μιλάνου ζητάει τη φυλάκιση της Κιάρα Φεράνι για απάτη - Της καταλογίζουν ότι «μπέρδευε» εμπορικές καμπάνιες με φιλανθρωπία

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι καμπάνιες προώθησης συγκεκριμένων προϊόντων οι οποίες έγιναν μέσω της εταιρείας της influencer, παρουσιάστηκαν ως συνδεδεμένες με φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, χωρίς όμως αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα