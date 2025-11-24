Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση μετά την ακύρωση της εμφάνισής της στο MadWalk 2025
Η τραγουδίστρια ετοιμαζόταν να ανέβει στη σκηνή του MadWalk την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
Μία ανάρτηση έκανε η Μαρίνα Σάττι, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή του MadWalk 2025 την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Η τραγουδίστρια θα έδινε το παρών στην εκδήλωση, εκπροσωπώντας μία γνωστή εταιρεία καλλυντικών.
Ωστόσο, το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου έγινε γνωστό πως η εμφάνισή της θα ακυρωθεί, ενώ η δισκογραφική της εταιρεία, Minos EMI, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση.
Όπως αναφέρθηκε, ένα πρόβλημα υγείας καθιστά αδύνατη την εμφάνισή της στη σκηνή. Η ίδια επιβεβαίωσε την είδηση με μία δική της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Σε αυτό, έγραψε: «Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξη σας».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Minos EMΙ:
«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.
Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.
Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».
