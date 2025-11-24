Μαρίνα Σάττι: Ακυρώθηκε η εμφάνισή της στο MadWalk για λόγους υγείας - Η ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας
GALA
Μαρίνα Σάττι πρόβλημα υγείας Madwalk

Μαρίνα Σάττι: Ακυρώθηκε η εμφάνισή της στο MadWalk για λόγους υγείας - Η ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας

Η τραγουδίστρια θα έδινε το παρών, εκπροσωπώντας γνωστή εταιρεία καλλυντικών

Μαρίνα Σάττι: Ακυρώθηκε η εμφάνισή της στο MadWalk για λόγους υγείας - Η ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν θα ανέβει τελικά στη σκηνή του MadWalk 2025 η Μαρίνα Σάττι, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Η τραγουδίστρια θα έδινε το παρών, εκπροσωπώντας μία γνωστή εταιρεία καλλυντικών. Η δισκογραφική της εταιρεία, Minos EMI, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση της εμφάνισής της, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.

Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.

Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».


