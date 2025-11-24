Μαρίνα Σάττι: Ακυρώθηκε η εμφάνισή της στο MadWalk για λόγους υγείας - Η ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας
Μαρίνα Σάττι: Ακυρώθηκε η εμφάνισή της στο MadWalk για λόγους υγείας - Η ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας
Η τραγουδίστρια θα έδινε το παρών, εκπροσωπώντας γνωστή εταιρεία καλλυντικών
Δεν θα ανέβει τελικά στη σκηνή του MadWalk 2025 η Μαρίνα Σάττι, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.
Η τραγουδίστρια θα έδινε το παρών, εκπροσωπώντας μία γνωστή εταιρεία καλλυντικών. Η δισκογραφική της εταιρεία, Minos EMI, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση της εμφάνισής της, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.
Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.
Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Η τραγουδίστρια θα έδινε το παρών, εκπροσωπώντας μία γνωστή εταιρεία καλλυντικών. Η δισκογραφική της εταιρεία, Minos EMI, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση της εμφάνισής της, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.
Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.
Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα