Μαρίνα Σάττι: Υπήρξε περίοδος πολυετούς δουλειάς, οπότε χρειάζεται απόσταση και σκέψη
Χρειάζομαι αυτή την ξεκούραση, εξήγησε η τραγουδίστρια
Ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις νιώθει την ανάγκη να κάνει η Μαρίνα Σάττι. Μετά από δύο έντονα χρόνια, η τραγουδίστρια, όπως είπε, θέλει να αποστασιοποιηθεί προκειμένου να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, να ξεκουραστεί και να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν στην καριέρα της.
Η Μαρίνα Σάττι ρωτήθηκε για τα επαγγελματικά της σχέδια στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, με εκείνη να εξηγεί πως προς το παρόν δεν σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της. «Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, θα δούμε. Έχουμε στην Αμερική μόνο εμφανίσεις τον Δεκέμβριο, μας έχει μείνει αυτό, που είναι το Pop Tour που κάναμε όλο το καλοκαίρι. Είναι υποψήφιο το “Lola” στα VMAs της Αγγλίας για την κινηματογράφηση του. Δεν σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο επαγγελματικά. Έχει υπάρξει μια περίοδος πολυετούς δουλειάς, θα έλεγα, οπότε χρειάζεται λίγη απόσταση και σκέψη», ανέφερε αρχικά.
«Σίγουρα τη χρειάζομαι αυτή την ξεκούραση. Η ξεκούραση, όμως, είναι σε όλα τα κομμάτια. Κάθε φορά, όταν φτιάχνεις κάτι, απλά παίρνεις μια απόσταση για να το κοιτάξεις από μακριά και να δεις ποιος είσαι. Δεν είναι κάτι παραπάνω, αυτό το φυσιολογικό που κάνουμε όλοι», πρόσθεσε.
