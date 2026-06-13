Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από οθωμανικές πηγές στο podcast «Έξοδος 1826»
ΕΛΛΑΔΑ
Έξοδος του Μεσολογγίου Μεσολόγγι Podcast

Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από οθωμανικές πηγές στο podcast «Έξοδος 1826»

Οι τελευταίες ώρες πριν από την πτώση της πόλης και όσα ακολούθησαν - Η σειρά ηχητικών ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από οθωμανικές πηγές στο podcast «Έξοδος 1826»
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Η Έξοδος του Μεσολογγίου ζωντανεύει μέσα από οθωμανικές πηγές στο νέο επεισόδιο του στο podcast «Έξοδος 1826» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας» για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Απρίλιος 1826. Τα οθωμανικά στρατεύματα που βρίσκονται έξω από το Μεσολόγγι αποκαλούν τους πολιορκημένους «Ölüm Eri», δηλαδή «στρατιώτες αυτοκτονίας».


Τι έγραφαν οι Οθωμανοί για την Έξοδο του Μεσολογγίου; Ακούστε το πλήρες επεισόδιο του podcast


ΕΞΟΔΟΣ 1826 – Επεισόδιο 5: «Ölüm Eri»

Μέσα στην πόλη, ο λιμός έχει φτάσει στα άκρα. Οι άνθρωποι τρώνε σκύλους, γάτες και ποντίκια. Οι αρχηγοί της φρουράς αποφασίζουν την Έξοδο και συζητούν ακόμη και τη θανάτωση των αμάχων. Η σφαγή αποτρέπεται χάρη στην παρέμβαση του επισκόπου Ιωσήφ Ρωγών. Την ίδια στιγμή, έξω από τα τείχη, οι Οθωμανοί παρακολουθούν και καταγράφουν όσα συμβαίνουν.

Μέσα από ελληνικές και οθωμανικές μαρτυρίες, το ηχητικό ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη νύχτα της Εξόδου, την ενέδρα έξω από τα τείχη, τις μάχες μέσα στην πόλη και όσα συνέβησαν μετά την πτώση του Μεσολογγίου.

Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο σε Spotify (πατήστε ΕΔΩ), Apple Podcasts (πατήστε ΕΔΩ),  και YouTube (πατήστε ΕΔΩ). 



Συμμετέχουν οι:

Σουκρού Ιλιτζάκ, Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ

Μαρία Ευθυμίου, Ιστορικός και Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ

Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών στο ΕΚΠΑ

Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Ιστορίας και Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου

Αντώνης Διακάκης, Δρ. Ιστορίας

Ηλιάνα Φανίδη, Ψυχίατρος

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