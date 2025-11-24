Παντελής Τουτουντζής για τα σχόλια για την προσωπική του ζωή: Έχω πληρώσει πολλά σε ψυχολόγους για να μη στεναχωριέμαι
Μου μουντζουρώνουν λίγο την ψυχολογία, πρόσθεσε
Για την έκθεση της προσωπικής του ζωής, αλλά και για τη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη μίλησε ο Παντελής Τουτουντζής. Ο γνωστός make up artist, που τα τελευταία χρόνια έχει μοιραστεί δημόσια σημαντικές πτυχές της προσωπικής του ζωής και της οικογένειάς του, παραδέχτηκε ότι η κριτική εξακολουθεί να τον επηρεάζει, παρά την προσπάθεια που έχει κάνει για αυτοβελτίωση.
Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Παντελής Τουτουντζής δήλωσε: «Έχω πληρώσει πάρα πολλά σε ψυχολόγους για να μη στεναχωριέμαι. Παρ' όλα αυτά σχόλια, που αφορούν την προβολή της προσωπικής μου ζωής, μου μουντζουρώνουν λίγο την ψυχολογία», εξηγώντας πως, ακόμα και όταν διαθέτει τα ψυχικά εργαλεία για να θωρακιστεί, ορισμένες αναφορές αγγίζουν βαθύτερες ευαισθησίες
Ωστόσο, όπως σημείωσε, η πραγματική δύναμή του βρίσκεται στο σπίτι του, εκεί όπου επιστρέφει για να ισορροπήσει και να θυμηθεί τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή του. «Το διαχειρίζομαι κοιτάζοντας μες στο σπίτι μου τα πανέμορφα παιδιά μου, τον πανέμορφο σύζυγο μου και την πανέμορφη ζωή που έχω φτιάξει. Τα αφήνω όλα αυτά απ’ έξω», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η οικογένειά του αποτελεί το ασφαλές καταφύγιό του.
Σχολιάζοντας τη σειρά «Σέρρες» και ειδικότερα την προσέγγιση του Γιώργου Καπουτζίδη στις ανθρώπινες σχέσεις, ο Παντελής Τουτουντζής ευχαρίστησε τον σεναριογράφο, τονίζοντας πως η αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων του ίδιου φύλου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον, ως κάτι αυτονόητο.
«Θέλω να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Καπουτζίδη που μέσα από τις "Σέρρες" έκανε το αυτονόητο, γιατί δεν βρίσκω κανέναν λόγο να το συζητήσουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό για δυο ανθρώπους που αγαπιούνται να δούμε σε μια ιστορία να εξελίσσεται η αγάπη τους. Δεν το διαχωρίζω σε ταμπέλες», είπε.
