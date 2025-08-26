Παντελής Τουτουντζής για την πρώτη επέτειο γάμου με τον σύζυγό του: Έναν χρόνο μετά κοιτάμε πίσω με περηφάνια
Ο make-up artist και ο Νάσος Τσιβγούλης παντρεύτηκαν πέρυσι με πολιτικό γάμο στην Κρήτη
Υπερήφανος δηλώνει ο Παντελής Τουτουντζής για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ημέρα που παντρεύτηκε με τον Νάσο Τσιβγούλη. Το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη του επέτειο, με τον γνωστό make-up artist να δημοσιεύει στα social media ένα σχετικό βίντεο.
Ο Παντελής Τουτουντζής και ο σύζυγός του παντρεύτηκαν στις 25 Αυγούστου του 2024 με πολιτικό γάμο στην παραλία Κομμός στα Μάταλα της Κρήτης, σε μια τελετή πάνω στην άμμο. Κουμπάρα τους ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η οποία έχει βαφτίσει και ένα από τα δύο παιδιά τους.
Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ο make-up artist μοιράστηκε με τους ακολούθους του μερικά από τα συναισθήματά του, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκε δύναμη για να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να πραγματοποιηθεί ο γάμος τους.
Όπως είπε ο Παντελής Τουτουντζής στην εισαγωγή του βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram: «Η αγάπη μας δεν ήταν πάντα εύκολη. Χρειάστηκε δύναμη, κατανόηση, αλλά και στήριξη για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που έφερε η διαφορετικότητά μας. Μα κάθε δυσκολία έγινε γέφυρα και κάθε δυσκολία μας, μας έφερε πιο κοντά. Σήμερα, έναν χρόνο μετά τον γάμο μας κοιτάμε πίσω με περηφάνια και μπροστά με ελπίδα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αυτή την ημέρα δεν τη ζούμε μόνοι μας, τη μοιραζόμαστε με τους φίλους, που στάθηκαν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή. Εσείς είστε η οικογένειά μας».
Στη συνέχεια, ακολούθησαν χιουμοριστικές δηλώσεις από φίλους του ζευγαριού, οι οποίοι γιόρτασαν μαζί τους την πρώτη επέτειο του γάμου τους.
«Ένας χρόνος παντρεμένοι. Σ’ευχαριστώ Νάσο Τσιβγούλη για μια αγάπη που μεγάλωσε, άντεξε και τόλμησε να ονειρευτεί για όσα της αξίζουν και που αξίζουν σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο βίντεο που πραγματικά αντιπροσωπεύει όλη την αλήθεια μας με τον μοναδικό τρόπο του υπέροχου φίλου μου και σκηνοθέτη της καρδιάς μας Τόνι Κρις», σημείωσε ο make-up artist στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το βίντεο
Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο
