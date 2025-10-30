Παντελής Τουτουντζής: Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή των παιδιών μας και τη δική μας
Μας έχουν στο στόχαστρο και μας κρίνουν πάρα πολύ, ανέφερε ο make up artist
Απειλή τόσο για τη ζωή του ίδιου και του συζύγου του, όσο και για τα παιδιά τους, αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί ο Παντελής Τουτουντζής, τονίζοντας ότι εκείνη την περίοδο χρειάστηκε να επισκεφτούν ειδικό.
Περιγράφοντας το περιστατικό, ο make-up artist ανέφερε ότι η απειλή που δέχτηκαν οικογενειακώς τον τρόμαξε σε τέτοιο βαθμό που αναγκάστηκε μαζί με τον σύζυγό του, Νάσο Τσιβγούλη να απευθυνθούν σε ειδικούς για να διαχειριστούν την κατάσταση. Ο Παντελής Τουτουντζής εξήγησε ότι εκείνες τις στιγμές κυριαρχεί ο φόβος και η αβεβαιότητα, καθώς δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει αν ο άνθρωπος που προχωράει στις απειλές είναι πράγματι επικίνδυνος και ικανός να προχωρήσει σε ακραία πράξη.
Μιλώντας την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», είπε: «Υπήρξε μία περίπτωση που δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας, αλλά και για τη ζωή των παιδιών μας, οπότε απευθυνθήκαμε σε ειδικούς. Εκείνη τι στιγμή σκέφτεσαι “και αν αυτός ο άνθρωπος είναι όντως τρελός;».
Σε άλλο σημείο της κοινής συνέντευξης που παραχώρησε με τον σύζυγό του, ο make-up artist αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει ένα παιδί σε μια οικογένεια, τονίζοντας ότι η γονεϊκότητα συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη.
Όπως δήλωσε, μαζί με τον σύζυγό του δεν σταμάτησαν ποτέ την ψυχοθεραπεία, τόσο για την προετοιμασία πριν αποκτήσουν τα δύο παιδιά τους, όσο και στη συνέχεια, καθώς θεωρούν σημαντικό να διατηρούν την ισορροπία της οικογένειας.
«Με το που έρχεται ένα παιδί σε ένα ζευγάρι αυτό σηματοδοτεί μία αλλαγή. Είσαι αμέσως ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη να προστατεύσει μια ζωή, να τη γαλουχήσει με σωστό τρόπο, να δώσεις αξίες και αρχές. Με τον Νάσο δεν σταματήσαμε ποτέ την ψυχοθεραπεία για την προετοιμασία της οικογένειας, αλλά και τώρα. Σε σχέση με άλλες οικογένειες εμείς έπρεπε και πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Μας έχουν στο στόχαστρο και μας κρίνουν πάρα πολύ. Έχουμε πολλά αρνητικά σχόλια για το οτιδήποτε κάνουμε. Είναι όλα στο κόκκινο» σχολίασε ο Παντελής Τουτουντζής.
