«Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο έφυγε από εκπομπή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα
Η δασκάλα που ισχυρίζεται ότι τη θώπευσε ο 6χρονος μαθητής, είπε «ό,τι είχα να πω το είπα χθες» και αποχώρησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αφήνοντας τους παρουσιαστές του OPEN εμβρόντητους
Αιφνιδίασε πλήρως τους παρουσιαστές και τους τηλεθεατές εκπομπής του Open η δασκάλα, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε όταν την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του σε σχολείο στο Λουτράκι.
Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της σύνδεσης και όταν η Ναταλία Κατσίφη κλήθηκε να μιλήσει, αρκέστηκε να πει δύο κουβέντες και να αποχωρήσει.
«Κοιτάξτε. Ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου χθες. Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα σε κανένα άλλο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω ενώπιον όλων. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω σε κανέναν άλλο δημοσιογράφο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η στάση αυτή, όπως ήταν φυσικό, εξόργισε τους παρουσιαστές, οι οποίοι έκαναν λόγο για «θεατρινισμούς» σε ένα ραντεβού που είχε κλειστεί από χθες.
«Να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνεννοηθεί με την κυρία να βγει από χθες. Είχαμε κανονίσει την ώρα, τον τρόπο, μιλάμε από το πρωί δύο ώρες. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυρία, ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της. Ήταν κλεισμένο το ραντεβού από την ίδια. Ήθελε να βγει στην τηλεόραση για να κάνει αυτό το σόου. Ντροπή σε μια εκπαιδευτικό που την καλέσαμε να δώσει διευκρινίσεις για αυτά που συνέβησαν» είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
