«Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο έφυγε από εκπομπή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα

Αιφνιδίασε πλήρως τους παρουσιαστές και τους τηλεθεατές εκπομπής του

η δασκάλα, η οποία

ότι τη θώπευσε όταν την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του σε σχολείο στο Λουτράκι.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της σύνδεσης και όταν η

κλήθηκε να μιλήσει, αρκέστηκε να πει δύο κουβέντες και να αποχωρήσει.





ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στάση αυτή, όπως ήταν φυσικό, εξόργισε τους παρουσιαστές, οι οποίοι έκαναν λόγο για «θεατρινισμούς» σε ένα ραντεβού που είχε κλειστεί από χθες.

είπε ο

«Κοιτάξτε. Ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου χθες. Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα σε κανένα άλλο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω ενώπιον όλων. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω σε κανέναν άλλο δημοσιογράφο»«Να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνεννοηθεί με την κυρία να βγει από χθες. Είχαμε κανονίσει την ώρα, τον τρόπο, μιλάμε από το πρωί δύο ώρες. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυρία, ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της. Ήταν κλεισμένο το ραντεβού από την ίδια. Ήθελε να βγει στην τηλεόραση για να κάνει αυτό το σόου. Ντροπή σε μια εκπαιδευτικό που την καλέσαμε να δώσει διευκρινίσεις για αυτά που συνέβησαν»

Ειδήσεις σήμερα:

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι με το σχέδιο για την Ουκρανία που προβλέπει χρήση των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

Έξαλλοι οι Τούρκοι για το πανό της Παρτιζάν στον αγώνα με τη Φενέρ - Έδειξαν Σέρβο ιππότη να σκοτώνει τον Σουλτάνο Μουράτ Α’