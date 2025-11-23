Black Friday στις 29 Νοεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες προσφορές
Η Cyber Monday ακολουθεί στις 2 Δεκεμβρίου – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές ενόψει της Black Week
Η αγορά μπαίνει σε ρυθμούς Black Friday, η οποία φέτος πέφτει την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, ακολουθεί η Cyber Monday. Το λιανεμπόριο προσδοκά αύξηση της κίνησης και τόνωση της ρευστότητας, την ώρα που οι καταναλωτές προετοιμάζονται για αγορές εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα.
Έλεγχος διαθεσιμότητας προϊόντων: Πολύ χαμηλές τιμές μπορεί να συνεπάγονται μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση.
Επιβεβαίωση πραγματικής έκπτωσης: Υπάρχουν online εργαλεία που εμφανίζουν την ιστορική εξέλιξη των τιμών. Η σύγκριση πριν και μετά την έκπτωση είναι κρίσιμη.
Ασφαλείς τρόποι πληρωμής: Προτιμάται αντικαταβολή ή ηλεκτρονική πληρωμή με δυνατότητα αμφισβήτησης συναλλαγής. Αποφεύγεται η πλήρης εξόφληση μέσω τραπεζικής κατάθεσης πριν την παραλαβή.
Έλεγχος στοιχείων εμπόρου: Σε ηλεκτρονικές αγορές πρέπει να αναγράφονται πλήρη στοιχεία ταυτότητας (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός ΓΕΜΗ).
Συνυπολογισμός πρόσθετων εξόδων: Μεταφορικά, ασφάλιστρα ή κόστος αντικαταβολής επηρεάζουν την τελική τιμή.
Έλεγχος προϊόντος με την παραλαβή: Τυχόν εμφανείς φθορές πρέπει να δηλώνονται εντός 3 ημερών στην εταιρεία ταχυμεταφοράς, ενώ συστήνεται άμεση επικοινωνία και με το κατάστημα.
Γνώση δικαιωμάτων: Υπαναχώρηση, επιστροφή προϊόντων και εγγύηση για ελαττωματικά προϊόντα αποτελούν νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.
Αποφυγή υπερβολικά χαμηλών τιμών: Ειδικά όταν διαφημίζονται μόνο σε social media, καθώς συχνά υποκρύπτουν κινδύνους εξαπάτησης.
Αγορές από τρίτες χώρες: Η παραγγελία από εκτός ΕΕ ενδέχεται να επιβαρυνθεί με υψηλά έξοδα εκτελωνισμού.
Προτίμηση σε επιχειρήσεις που δέχονται εξωδικαστική επίλυση διαφορών: Η διαδικασία προσφέρει ασφάλεια και ενισχύει τα δικαιώματα του καταναλωτή.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή τονίζει ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να προχωρούν σε βεβιασμένες αγορές μόνο λόγω χαμηλών τιμών, αλλά να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητές τους.
Αντίστροφη μέτρηση για τη Black FridayΤο φετινό ενδιαφέρον για τη Black Friday είναι ιδιαίτερα αυξημένο, με τους καταναλωτές να αναζητούν δελεαστικές προσφορές σε χιλιάδες προϊόντα. Με την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις ευελπιστούν σε μια «ένεση» ρευστότητας, αξιοποιώντας τη δυναμική της Black Week. Πολλοί ξεκινούν την αναζήτηση προσφορών αρκετές εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, σχεδιάζοντας με προσοχή τις αγορές τους.
Συμβουλές για ασφαλείς αγορέςΟ Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας υπενθυμίζουν ότι στόχος δεν είναι μόνο οι συμφέρουσες τιμές αλλά και οι ασφαλείς και έξυπνες αγορές. Με τις μεγάλες εκπτώσεις να προσελκύουν καταναλωτές όλων των ηλικιών, οι ειδικοί δίνουν πρακτικές συμβουλές:
