Ξέσπασε σε κλάματα η κόρη του Μπρους Γουίλις - «Κάποιες μέρες το να είσαι μόνη μητέρα είναι δύσκολο», είπε

Η 37χρονη λύγισε μιλώντας για τις δυσκολίες της μητρότητας - Κάποιες φορές το να κάνεις τα πάντα μόνη σου μπορεί να γίνει πραγματικά βαρύ, πρόσθεσε