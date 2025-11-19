Γιάννης Σμαραγδής για τη σύζυγό του: Είμαι τυχερός γιατί έζησα την αληθινή αγάπη, ήταν άγγελος
Γιάννης Σμαραγδής για τη σύζυγό του: Είμαι τυχερός γιατί έζησα την αληθινή αγάπη, ήταν άγγελος
Αν δεν είχε έρθει η Ελένη στη ζωή μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα από αυτά που έκανα, πρόσθεσε
Με αφορμή τη νέα του ταινία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο Γιάννης Σμαραγδής έδωσε συνέντευξη και ανέφερε πως την έχει αφιερώσει σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο, τη σύζυγό του, Ελένη Σμαραγδή, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια. Ο ίδιος εξέφρασε την αγάπη του για εκείνη, ενώ τη χαρακτήρισε τον «άγγελό του». Αποκάλυψε μάλιστα, και τα λόγια της πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.
Όπως τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», τίποτα από όσα έχει καταφέρει δεν θα υπήρχε χωρίς εκείνη. «Όλοι έχουμε έναν άγγελο. Εγώ τον άγγελό μου τον είχα δίπλα μου, ήταν η γυναίκα μου, η Ελένη… Την ταινία για τον Καποδίστρια της την αφιερώνω», είπε χαρακτηριστικά.
Περιέγραψε μάλιστα, πως η σύζυγός του ήταν παρούσα σε κάθε έργο του, από την πρώτη σύλληψη μέχρι το τελικό στάδιο. «Το σενάριο του Καποδίστρια είχε γραφτεί 70 φορές… Λίγες ημέρες πριν φύγει, πήρε την τελευταία μορφή. Κρατούσε ένα μικρό μολυβάκι κι έκανε τις τελευταίες διορθώσεις. Το έκλεισε και μου είπε "Γιάννη, αυτή θα είναι η καλύτερή μας ταινία", και έφυγε», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Μετά τον θάνατό της, ο σκηνοθέτης πέρασε μια περίοδο βαριάς θλίψης. «Έπεσα στα πατώματα. Για έξι μήνες κοίταζα το ταβάνι. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Δεν σήκωνα τα τηλέφωνα» είπε, τονίζοντας ότι η δύναμή του επανήλθε όταν κατάλαβε πως οφείλει να ολοκληρώσει την τελευταία της επιθυμία, την ταινία για τον Καποδίστρια.
Μιλώντας για εκείνη, η συγκίνηση ήταν εμφανής. «Η Ελένη μου έλαμπε. Ήταν τόσο λαμπερή και όμορφη… Δεν την είδα ποτέ να γκρινιάζει. Ήταν ένας άγγελος», είπε. Ο Γιάννης Σμαραγδής αποκάλυψε ότι ήταν μαζί από την εφηβεία τους, για 54 ολόκληρα χρόνια: «Ήμασταν μαζί από 16 χρονών. Από τότε που ξέρω τον εαυτό μου». Παράλληλα, ανέφερε πως ο θάνατός της ήταν ξαφνικός, αλλά η ίδια τον είχε προαισθανθεί: «Εκείνη το ήξερε όμως. Το ήξερε».
Ο σκηνοθέτης δεν δίστασε να μιλήσει και για προσωπικές αδυναμίες και πειρασμούς που τον έκαναν να ντρέπεται απέναντί της: «Ντρεπόμουν απέναντι στην Ελένη που είχε αυτή την απέραντη καλοσύνη να μη γίνω καλός άνθρωπος. Με κοίταζε και μου έλεγε "μη νομίζεις ότι δεν ξέρω τι κάνεις". Μετά από αυτό μπορείς να πας ξανά;». Τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες, δεν έφυγε ποτέ από εκείνη και πως η αγάπη της είχε τη δύναμη να τον επαναφέρει πάντα: «Μπήκα σε πειρασμούς, αλλά η Ελένη με συγχωρούσε. Αυτό είναι αληθινή αγάπη. Είμαι τυχερός, γιατί το έζησα».
Κλείνοντας, ο Γιάννης Σμαραγδής είπε κάτι που, όπως παραδέχτηκε, της το είχε εκφράσει με κάθε τρόπο όσο ζούσε. «Αν δεν είχε έρθει η Ελένη στη ζωή μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα από αυτά που έκανα. Όλα όσα έχω κάνει ήταν δική της ιδέα», αποκάλυψε.
