Γιάννης Σμαραγδής για τη σύζυγό του: Είμαι τυχερός γιατί έζησα την αληθινή αγάπη, ήταν άγγελος

Αν δεν είχε έρθει η Ελένη στη ζωή μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα από αυτά που έκανα, πρόσθεσε