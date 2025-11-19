Η Μαρία Μενούνος φωτογραφίζει τον σύζυγό της με την κόρη τους
Η Μαρία Μενούνος φωτογραφίζει τον σύζυγό της με την κόρη τους
Η παρουσιάστρια δημοσίευσε οικογενειακά στιγμιότυπα με αφορμή τα γενέθλια του άντρα της
Φωτογραφίες της οικογένειάς της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Μαρία Μενούνος με αφορμή τα γενέθλια του συζύγου της, Κέβιν Αντεργκάρο.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο άντρας της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας ποζάρει με την κόρη τους, Αθηνά, στηριγμένη στην πλάτη του, ενώ ακολούθησαν μερικές ακόμα εικόνες με τους τρεις τους.
«Χρόνια Πολλά μπαμπά», έγραψε η Μαρία Μενούνος στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.
Δείτε τη δημοσίευσή της
