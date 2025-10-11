Βίντεο: Η Μαρία Μενούνος τραγουδάει με τον πατέρα της ένα ελληνικό κομμάτι
GALA
Μαρία Μενούνος Πατέρας

Βίντεο: Η Μαρία Μενούνος τραγουδάει με τον πατέρα της ένα ελληνικό κομμάτι

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα κλιπ με την οικογενειακή στιγμή στο Instagram

Βίντεο: Η Μαρία Μενούνος τραγουδάει με τον πατέρα της ένα ελληνικό κομμάτι
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ελληνικό κομμάτι τραγούδησε μαζί με τον πατέρα της η Μαρία Μενούνος. Συγκεκριμένα, οι δυο τους επέλεξαν το τραγούδι «Δεν θέλω τέτοιους φίλους» του Πασχάλη Τερζή και της Νατάσας Θεοδωρίδου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media.

Στο κλιπ που μοιράστηκε η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, οι δυο τους βρίσκονται έξω από το σπίτι του πατέρα της και τραγουδούν, ενώ δείχνουν να απολαμβάνουν την οικογενειακή στιγμή.

Δείτε το βίντεο


Ειδήσεις σήμερα:

Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο τον στρατιώτη Νίκο Γκάτση: Νοσοκόμα ρωτούσε ασθενείς αν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ

Αναστάτωση στην Basket League: Απόφαση της ΓΓΑ «παγώνει» έξι προπονητές, ανάμεσά τους και τον Εργκίν Αταμάν

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον σύντροφό της στην Αμερική - Δείτε το βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης