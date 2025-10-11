Βίντεο: Η Μαρία Μενούνος τραγουδάει με τον πατέρα της ένα ελληνικό κομμάτι
Βίντεο: Η Μαρία Μενούνος τραγουδάει με τον πατέρα της ένα ελληνικό κομμάτι
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα κλιπ με την οικογενειακή στιγμή στο Instagram
Ένα ελληνικό κομμάτι τραγούδησε μαζί με τον πατέρα της η Μαρία Μενούνος. Συγκεκριμένα, οι δυο τους επέλεξαν το τραγούδι «Δεν θέλω τέτοιους φίλους» του Πασχάλη Τερζή και της Νατάσας Θεοδωρίδου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media.
Στο κλιπ που μοιράστηκε η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, οι δυο τους βρίσκονται έξω από το σπίτι του πατέρα της και τραγουδούν, ενώ δείχνουν να απολαμβάνουν την οικογενειακή στιγμή.
Δείτε το βίντεο
Στο κλιπ που μοιράστηκε η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, οι δυο τους βρίσκονται έξω από το σπίτι του πατέρα της και τραγουδούν, ενώ δείχνουν να απολαμβάνουν την οικογενειακή στιγμή.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο τον στρατιώτη Νίκο Γκάτση: Νοσοκόμα ρωτούσε ασθενείς αν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ
Αναστάτωση στην Basket League: Απόφαση της ΓΓΑ «παγώνει» έξι προπονητές, ανάμεσά τους και τον Εργκίν Αταμάν
Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον σύντροφό της στην Αμερική - Δείτε το βίντεο
Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο τον στρατιώτη Νίκο Γκάτση: Νοσοκόμα ρωτούσε ασθενείς αν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ
Αναστάτωση στην Basket League: Απόφαση της ΓΓΑ «παγώνει» έξι προπονητές, ανάμεσά τους και τον Εργκίν Αταμάν
Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον σύντροφό της στην Αμερική - Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα