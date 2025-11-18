Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για Χριστόφορο Παπακαλιάτη: «Δεν είμαστε πολύ φίλοι, υπήρχε μια ευγενής άμιλλα»
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για Χριστόφορο Παπακαλιάτη: «Δεν είμαστε πολύ φίλοι, υπήρχε μια ευγενής άμιλλα»
Τον αγαπώ, τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πολύ, πρόσθεσε
Για τη διαδρομή του από το «Λόγω Τιμής» μέχρι τον «Δικαστή» μίλησε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ενώ αναφέρθηκε και στη σημερινή σχέση του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησαν σε πολλές σειρές. Όπως είπε, δεν κάνουν παρέα, όμως υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσά τους. Ο ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό του για το πρόσωπό του, ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ τους.
Καλεσμένος στην εκπομπή «2night Show» και σχολιάζοντας την πολυετή απουσία του από την τηλεόραση, ο ηθοποιός εξήγησε πως ήταν μια συνειδητή επιλογή: «Είχα να κάνω τηλεόραση δεκαπέντε χρόνια. Κάνοντας θέατρο άρχισα να σκηνοθετώ. Ζούσα πολύ καλά έτσι, και δημιουργικά και οικονομικά. Η επιθυμία μου αλλάζει. Εκεί που είμαι εδώ, ξαφνικά θέλω να πάω κάπου αλλού. Αν μου έλεγες "σταματάμε", θα σου έλεγα "είμαι πολύ ευχαριστημένος", απλώς δεν θα σταματούσα. Θα έφτιαχνα κάτι άλλο».
Στη συνέχεια μίλησε για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, με τον οποίο συνεργάστηκε σε πολλές σειρές, που γνώρισαν επιτυχία. «Δεν είμαστε πολύ φίλοι. Τον αγαπώ πολύ. Τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πολύ. Αλλά δεν έχουμε ξαναβρεθεί μαζί. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες για τον άτυπο ανταγωνισμό, κάνουμε διαφορετικά πράγματα με τον Χριστόφορο. Αυτή η ευγενής άμιλλα όμως υπήρχε».
Ανατρέχοντας στη μέχρι τώρα πορεία του, ανέφερε σειρές - σταθμούς όπως το «Να με προσέχεις», το «Έτσι Ξαφνικά», «Η Ζωή που Δεν Έζησα», τον «Γιούγκερμαν» και τις μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές που ακολούθησαν. «Δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας. Καλούμε τον κόσμο να δει τη δουλειά μας. Άλλες φορές τη βλέπει, άλλες όχι. Το γιατί, το αναλύεις μονάχα εκ των υστέρων», εξήγησε.
Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τόνισε επίσης, πως η σχέση των τηλεθεατών με έναν ηθοποιό δε χτίζεται μόνο πάνω στις δεξιότητες, αλλά και στην προσωπικότητα που κουβαλάει ο καθένας: «Οι θεατές θαυμάζουν τις δεξιότητες των ηθοποιών, αλλά αυτό που μας συνδέει μέσα στα χρόνια είναι κάτι που κουβαλούν οι ίδιοι σαν προσωπικότητες. Το κουβαλάμε κι εμείς ερήμην».
Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον φόβο που παραδοσιακά είχαν οι ηθοποιοί απέναντι στην τηλεόραση, ο οποίος άρχισε να αλλάζει με σειρές όπως οι «Άγριες Μέλισσες»: «Δεν θα έλεγα ποτέ σε κάποιον που δεν κάνει τηλεόραση ότι το παίζει κάπως. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του είναι οικείο, όχι απαραίτητα αυτό που του είναι εύκολο. Ο καλύτερος τρόπος να περάσει κανείς τη ζωή του στη δουλειά του είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον αληθινό του εαυτό».
