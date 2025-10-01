Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για την κατάθλιψη: Αν έχεις δικούς σου ανθρώπους και απευθυνθείς σε αυτούς που πρέπει, επανέρχεσαι
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για την κατάθλιψη: Αν έχεις δικούς σου ανθρώπους και απευθυνθείς σε αυτούς που πρέπει, επανέρχεσαι

Μου συνέβη αρκετά χρόνια πριν, ήμουν πιο κλειστός τότε, δήλωσε ο ηθοποιός

Γεωργία Κοτζιά
Σε μία σκοτεινή περίοδο της ζωής του αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και συγκεκριμένα στην κατάθλιψη που πέρασε πριν από αρκετά χρόνια, τονίζοντας ότι η στήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους και η απόφασή του να ζητήσει βοήθεια, τον επανέφεραν στην κανονικότητα.

Παρότι ο ηθοποιός ήταν πιο κλειστός εκείνη  την περίοδο, κατάφερε να μιλήσει για το ζήτημα που αντιμετώπιζε, σε πολύ κοντινά του πρόσωπα. Όπως είπε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» που ήταν καλεσμένος, όσο και αν αντέχει κανείς τα συνεχή «χτυπήματα» της ζωής, κάποια στιγμή μπορεί να «λυγίσει».

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ανέφερε: «Είναι αρκετά χρόνια πριν αυτό. Έχω την τύχη να έχω πολύ καλής ποιότητας δικούς μου ανθρώπους, τους οποίους χαίρομαι και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που τους έχω. Τους μίλησα με τον τρόπο που πρέπει κανείς να απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους. Ήμουν πιο κλειστός τότε».

«Είμαστε σαν μποξέρ και η ζωή έρχεται και σου δίνει γροθιές και γενικά μπορείς να σταθείς όρθιος. Σε όλους τους ανθρώπους πέφτουν μπουνιές στη μούρη και έρχεται και λίγο ήλιος. Αν φας 5 κροσέ, το ένα μετά το άλλο, θα λυγίσεις και θα πέσεις. Αυτό επανέρχεται. Αν έχεις δικούς σου ανθρώπους και έχεις τη γνώση να απευθυνθείς σε αυτούς που πρέπει, επανέρχεσαι» κατέληξε ο ηθοποιός.

