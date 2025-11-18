Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση της Σελίνα, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία της
GALA
Σελίνα Κιντανίγια Netflix Ντοκιμαντέρ

Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση της Σελίνα, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία της

Το ντοκιμαντέρ «Selena y Los Dinos: A Family Legacy» του Netflix περιλαμβάνει νέο υλικό και συνεντεύξεις των μελών της οικογένειας

Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση της Σελίνα, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία της
Άννα Νταλλαρή
Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία της Σελίνα Κιντανίγια, της τραγουδίστριας που χαρακτηρίστηκε «η βασίλισσα της μουσικής Tejano», νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική της έκθεση έρχονται στο φως με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Netflix «Selena y Los Dinos: A Family Legacy». Η Σελίνα δολοφονήθηκε στις 31 Μαρτίου 1995 σε ηλικία 23 ετών από τη Γιολάντα Σαλντίβαρ, η οποία την πυροβόλησε στο ξενοδοχείο Days Inn του Κόρπους Κρίστι, έπειτα από αντιπαράθεση για υπεξαίρεση χρημάτων.

Η 23χρονη, βαριά τραυματισμένη, έτρεξε μέχρι τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου για να κατονομάσει τη Σαλντίβαρ προτού καταρρεύσει. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Corpus Christi Memorial Medical Center, όπου υπέκυψε στα τραύματά της στις 1:05 μ.μ., έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος και υποστεί καρδιακή ανακοπή.
Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση της Σελίνα, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία της
H δολοφόνος της Σελίνα, Γιολάντα Σαλντίβαρ

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ιατροδικαστικού πορίσματος που έρχονται στη δημοσιότητα, η σφαίρα διέτρησε τη δεξιά υποκλείδια αρτηρία και τον άνω λοβό του δεξιού πνεύμονα προτού εξέλθει από τον θώρακα, προκαλώντας εκτεταμένη αιμορραγία. Ο ιατροδικαστής Λόιντ Γουάιτ έκρινε ότι ο θάνατος οφείλεται σε «μαζική αιμορραγία λόγω διαμπερούς τραύματος στον θώρακα» και τον χαρακτήρισε ανθρωποκτονία. Στο πόρισμα αναφέρεται επίσης πως η πράσινη μπλούζα που φορούσε η τραγουδίστρια και είχε τρυπήσει από τη σφαίρα δεν βρέθηκε κατά την παραλαβή της σορού, ενώ υπήρχαν κηλίδες αίματος σε πολλά σημεία του ρουχισμού της.
Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση της Σελίνα, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία της
Το ντοκιμαντέρ «Selena y Los Dinos: A Family Legacy» του Netflix περιλαμβάνει νέο υλικό και συνεντεύξεις των μελών της οικογένειας

Η Γιολάντα Σαλντίβαρ υποστήριξε ότι ο πυροβολισμός ήταν «ατύχημα» και δήλωσε αθώα, ωστόσο καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 1995 για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Το αίτημα αποφυλάκισής της απορρίφθηκε στις 27 Μαρτίου, με επόμενη εξέταση το 2030.

Κλείσιμο
Σε κοινή δήλωσή τους, η οικογένεια Κιντανίγια και ο σύζυγος της τραγουδίστριας, Κρις Πέρες, ανέφεραν ότι η απόφαση «επιβεβαιώνει πως η δικαιοσύνη παραμένει ενεργή για τη ζωή που χάθηκε πρόωρα» και επισήμαναν πως η Σελίνα «έζησε με χαρά, πρόσφερε απλόχερα και συνεχίζει να εμπνέει γενιές με τη φωνή και το πνεύμα της».

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, στο οποίο συμμετέχουν ως παραγωγοί η αδελφή της, Σουζέτ, και ο αδελφός της, ΑΒ, περιλαμβάνει νέο υλικό και συνεντεύξεις και έχει ήδη συγκεντρώσει θετικές κριτικές, μεταξύ των οποίων βαθμολογία 94% στο Rotten Tomatoes.

Δείτε το τρέιλερ
Selena y Los Dinos Documentary | Official Trailer | Netflix

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image

Ειδήσεις σήμερα:

Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι

Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας

Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Άννα Νταλλαρή

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης