Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση της Σελίνα, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία της
Το ντοκιμαντέρ «Selena y Los Dinos: A Family Legacy» του Netflix περιλαμβάνει νέο υλικό και συνεντεύξεις των μελών της οικογένειας
Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία της Σελίνα Κιντανίγια, της τραγουδίστριας που χαρακτηρίστηκε «η βασίλισσα της μουσικής Tejano», νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική της έκθεση έρχονται στο φως με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Netflix «Selena y Los Dinos: A Family Legacy». Η Σελίνα δολοφονήθηκε στις 31 Μαρτίου 1995 σε ηλικία 23 ετών από τη Γιολάντα Σαλντίβαρ, η οποία την πυροβόλησε στο ξενοδοχείο Days Inn του Κόρπους Κρίστι, έπειτα από αντιπαράθεση για υπεξαίρεση χρημάτων.
Η 23χρονη, βαριά τραυματισμένη, έτρεξε μέχρι τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου για να κατονομάσει τη Σαλντίβαρ προτού καταρρεύσει. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Corpus Christi Memorial Medical Center, όπου υπέκυψε στα τραύματά της στις 1:05 μ.μ., έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος και υποστεί καρδιακή ανακοπή.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ιατροδικαστικού πορίσματος που έρχονται στη δημοσιότητα, η σφαίρα διέτρησε τη δεξιά υποκλείδια αρτηρία και τον άνω λοβό του δεξιού πνεύμονα προτού εξέλθει από τον θώρακα, προκαλώντας εκτεταμένη αιμορραγία. Ο ιατροδικαστής Λόιντ Γουάιτ έκρινε ότι ο θάνατος οφείλεται σε «μαζική αιμορραγία λόγω διαμπερούς τραύματος στον θώρακα» και τον χαρακτήρισε ανθρωποκτονία. Στο πόρισμα αναφέρεται επίσης πως η πράσινη μπλούζα που φορούσε η τραγουδίστρια και είχε τρυπήσει από τη σφαίρα δεν βρέθηκε κατά την παραλαβή της σορού, ενώ υπήρχαν κηλίδες αίματος σε πολλά σημεία του ρουχισμού της.
Η Γιολάντα Σαλντίβαρ υποστήριξε ότι ο πυροβολισμός ήταν «ατύχημα» και δήλωσε αθώα, ωστόσο καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 1995 για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Το αίτημα αποφυλάκισής της απορρίφθηκε στις 27 Μαρτίου, με επόμενη εξέταση το 2030.
Σε κοινή δήλωσή τους, η οικογένεια Κιντανίγια και ο σύζυγος της τραγουδίστριας, Κρις Πέρες, ανέφεραν ότι η απόφαση «επιβεβαιώνει πως η δικαιοσύνη παραμένει ενεργή για τη ζωή που χάθηκε πρόωρα» και επισήμαναν πως η Σελίνα «έζησε με χαρά, πρόσφερε απλόχερα και συνεχίζει να εμπνέει γενιές με τη φωνή και το πνεύμα της».
Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, στο οποίο συμμετέχουν ως παραγωγοί η αδελφή της, Σουζέτ, και ο αδελφός της, ΑΒ, περιλαμβάνει νέο υλικό και συνεντεύξεις και έχει ήδη συγκεντρώσει θετικές κριτικές, μεταξύ των οποίων βαθμολογία 94% στο Rotten Tomatoes.
