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Ο Δήμος Αθηναίων έκλεισε τον μοναδικό ξενώνα φιλοξενίας για άστεγους χρήστες, καταγγέλει η παράταξη Μπακογιάννη
Ο Δήμος Αθηναίων έκλεισε τον μοναδικό ξενώνα φιλοξενίας για άστεγους χρήστες, καταγγέλει η παράταξη Μπακογιάννη
«Η δημοτική αρχή επέλεξε να καταργήσει μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές που διέθετε η Αθήνα», αναφέρει η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του πρώην δημάρχου της πρωτεύουσας
Ανακοίνωση για τον Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας για άστεγους χρήστες του Δήμου Αθηναίων εξέδωσε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά».
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η δημοτική αρχή «τον Μάιο διαβεβαίωνε ότι ο Ξενώνας δεν κλείνει. Αναβαθμίζεται. Και δύο μήνες μετά, αποδείχθηκαν πως ήταν όλα ψέματα».
Ο Ξενώνας δεν ήταν ένας ακόμη χώρος φιλοξενίας. Ήταν η πρώτη εξειδικευμένη δομή αυτού του είδους στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε το 2020 και αντιμετώπιζε ταυτόχρονα την αστεγία και την εξάρτηση, συνδυάζοντας ασφαλή φιλοξενία, ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική και μια οργανωμένη πορεία προς την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη. Δεν πρόσφερε μόνο ένα ασφαλές καταφύγιο. Προσέφερε μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία.
Η επιτυχία της βασιζόταν στη συνέχεια της φροντίδας και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζονταν καθημερινά ανάμεσα στους φιλοξενούμενους και στους ανθρώπους που τους στήριζαν. Σήμερα αυτή η συνέχεια διακόπτεται βίαια. Άνθρωποι που βρίσκονταν σε μια εξαιρετικά δύσκολη πορεία προς την απεξάρτηση και την επανένταξη αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το περιβάλλον που τους κρατούσε όρθιους.
Το κλείσιμό της δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Προηγήθηκε η απαξίωση του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων. Ακολούθησε το κλείσιμο του Υπνωτηρίου των Γιατρών του Κόσμου. Τώρα χάνεται ακόμη ένας κρίσιμος κρίκος της κοινωνικής προστασίας.
Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας επιδεινώνεται. Οι άστεγοι χρήστες αυξάνονται, οι γειτονιές βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες και η ανάγκη για οργανωμένες δομές φροντίδας και επανένταξης είναι μεγαλύτερη από ποτέ».
Μια πόλη κρίνεται από τον τρόπο που φέρεται στους πιο αδύναμους. Και σήμερα η δημοτική αρχή έκλεισε μια πόρτα ελπίδας για ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξανασταθούν στα πόδια τους. Δεν πρόκειται για την αποτυχία ενός σχεδίου.
Πρόκειται για την απουσία οποιουδήποτε σχεδίου και την απόλυτη αναξιοπιστία της δημοτικής αρχής».
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η δημοτική αρχή «τον Μάιο διαβεβαίωνε ότι ο Ξενώνας δεν κλείνει. Αναβαθμίζεται. Και δύο μήνες μετά, αποδείχθηκαν πως ήταν όλα ψέματα».
Και η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής:«Η δημοτική αρχή επέλεξε να καταργήσει μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές που διέθετε η Αθήνα.
Ο Ξενώνας δεν ήταν ένας ακόμη χώρος φιλοξενίας. Ήταν η πρώτη εξειδικευμένη δομή αυτού του είδους στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε το 2020 και αντιμετώπιζε ταυτόχρονα την αστεγία και την εξάρτηση, συνδυάζοντας ασφαλή φιλοξενία, ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική και μια οργανωμένη πορεία προς την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη. Δεν πρόσφερε μόνο ένα ασφαλές καταφύγιο. Προσέφερε μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία.
Η επιτυχία της βασιζόταν στη συνέχεια της φροντίδας και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζονταν καθημερινά ανάμεσα στους φιλοξενούμενους και στους ανθρώπους που τους στήριζαν. Σήμερα αυτή η συνέχεια διακόπτεται βίαια. Άνθρωποι που βρίσκονταν σε μια εξαιρετικά δύσκολη πορεία προς την απεξάρτηση και την επανένταξη αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το περιβάλλον που τους κρατούσε όρθιους.
Το κλείσιμό της δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Προηγήθηκε η απαξίωση του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων. Ακολούθησε το κλείσιμο του Υπνωτηρίου των Γιατρών του Κόσμου. Τώρα χάνεται ακόμη ένας κρίσιμος κρίκος της κοινωνικής προστασίας.
Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας επιδεινώνεται. Οι άστεγοι χρήστες αυξάνονται, οι γειτονιές βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες και η ανάγκη για οργανωμένες δομές φροντίδας και επανένταξης είναι μεγαλύτερη από ποτέ».
Στο τέλος, η ανακοίνωση προσθέτει:«Η κοινωνική πολιτική δεν ασκείται με καταργήσεις. Όταν κλείνεις δομές που αντιμετωπίζουν την αστεγία και την εξάρτηση, το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται. Επιστρέφει στον δρόμο, με βαρύ τίμημα.
Μια πόλη κρίνεται από τον τρόπο που φέρεται στους πιο αδύναμους. Και σήμερα η δημοτική αρχή έκλεισε μια πόρτα ελπίδας για ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξανασταθούν στα πόδια τους. Δεν πρόκειται για την αποτυχία ενός σχεδίου.
Πρόκειται για την απουσία οποιουδήποτε σχεδίου και την απόλυτη αναξιοπιστία της δημοτικής αρχής».
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