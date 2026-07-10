ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Αγιάσο της Λέσβου, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

«Αδερφέ κάηκες πολύ, καλέστε ασθενοφόρο»: Βίντεο με τραυματία εργαζόμενο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο
ΕΛΛΑΔΑ
Ασπρόπυργος Έκρηξη Φωτιά Επιχείρηση

«Αδερφέ κάηκες πολύ, καλέστε ασθενοφόρο»: Βίντεο με τραυματία εργαζόμενο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο

Από την φωτιά τραυματίστηκαν έντεκα άτομα - Τα τρία δίνουν μάχη διασωληνωμένα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

«Αδερφέ κάηκες πολύ, καλέστε ασθενοφόρο»: Βίντεο με τραυματία εργαζόμενο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο
53 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας τον τραυματισμό συνολικά έντεκα ατόμων, τρία από τα οποία νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο έχουν καταγραφεί οι πρώτες στιγμές μετά την ισχυρή έκρηξη που φαίνεται να προκλήθηκε από βυτιοφόρο μεταφοράς προπανίου που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων.

Στο βίντεο, διάρκειας λίγων λεπτών, διακρίνεται ένας εργαζόμενος της επιχείρησης να βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο. Το άτομο που καταγράφει το περιστατικό, βλέποντας την κατάστασή του, ακούγεται να του λέει: «Αδερφέ, κάηκες πολύ. Καλέστε ασθενοφόρο».

Όταν τον ρωτά πώς ξέσπασε η φωτιά, εκείνος απαντά: «Μάλλον από το βυτίο εκεί. Έχανε λάδι. Εγώ άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά».

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:


Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο.

Κλείσιμο
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού  συνέλαβαν δύο ημεδαπούς και συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο φαίνεται πως σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών επικεντρώνονται στις εργασίες που πραγματοποιούνταν στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Όπως έγινε γνωστό χθες, οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, επεκτάθηκαν σε γειτονικές εγκαταστάσεις και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τόσο το συνεργείο από όπου ξεκίνησε το συμβάν όσο και δύο όμορες επιχειρήσεις.

«Αδερφέ κάηκες πολύ, καλέστε ασθενοφόρο»: Βίντεο με τραυματία εργαζόμενο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο
«Αδερφέ κάηκες πολύ, καλέστε ασθενοφόρο»: Βίντεο με τραυματία εργαζόμενο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο

Υπενθυμίζεται ότι πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί. Λόγω των υλικών που καίγονταν, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, δημιουργώντας πυκνό μαύρο καπνό ορατό από πολλές περιοχές της Αττικής.

Μάλιστα στις 08:34 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής με οδηγίες αυτοπροστασίας.
53 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης