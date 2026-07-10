«Αδερφέ κάηκες πολύ, καλέστε ασθενοφόρο»: Βίντεο με τραυματία εργαζόμενο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο

Από την φωτιά τραυματίστηκαν έντεκα άτομα - Τα τρία δίνουν μάχη διασωληνωμένα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας





Στο βίντεο ντοκουμέντο έχουν καταγραφεί οι







Όταν τον ρωτά πώς ξέσπασε η φωτιά, εκείνος απαντά: «Μάλλον από το βυτίο εκεί. Έχανε λάδι. Εγώ άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά».



Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές



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Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών επικεντρώνονται στις εργασίες που πραγματοποιούνταν στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.



Όπως έγινε γνωστό χθες, οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, επεκτάθηκαν σε γειτονικές εγκαταστάσεις και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τόσο το συνεργείο από όπου ξεκίνησε το συμβάν όσο και δύο όμορες επιχειρήσεις.



Ένα νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο , προκαλώντας τον τραυματισμό συνολικά έντεκα ατόμων, τρία από τα οποία νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.Στο βίντεο ντοκουμέντο έχουν καταγραφεί οι πρώτες στιγμές μετά την ισχυρή έκρηξη που φαίνεται να προκλήθηκε από βυτιοφόρο μεταφοράς προπανίου που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων.Στο βίντεο, διάρκειας λίγων λεπτών, διακρίνεται ένας εργαζόμενος της επιχείρησης να βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο. Το άτομο που καταγράφει το περιστατικό, βλέποντας την κατάστασή του, ακούγεται να του λέει: «Αδερφέ, κάηκες πολύ. Καλέστε ασθενοφόρο».Όταν τον ρωτά πώς ξέσπασε η φωτιά, εκείνος απαντά:Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο.Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν δύο ημεδαπούς και συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο φαίνεται πως σημειώθηκε η έκρηξη.Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών επικεντρώνονται στις εργασίες που πραγματοποιούνταν στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.Όπως έγινε γνωστό χθες, οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, επεκτάθηκαν σε γειτονικές εγκαταστάσεις και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τόσο το συνεργείο από όπου ξεκίνησε το συμβάν όσο και δύο όμορες επιχειρήσεις.



Υπενθυμίζεται ότι πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί. Λόγω των υλικών που καίγονταν, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, δημιουργώντας πυκνό μαύρο καπνό ορατό από πολλές περιοχές της Αττικής.



Μάλιστα στις 08:34 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής με οδηγίες αυτοπροστασίας.