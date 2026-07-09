MRB: Πρώτη με 29% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 17,6%, τρίτο με 11,1% και τρεις μονάδες πτώση το ΠΑΣΟΚ
MRB: Πρώτη με 29% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 17,6%, τρίτο με 11,1% και τρεις μονάδες πτώση το ΠΑΣΟΚ
Στο 46,1% η παράσταση νίκης για τη ΝΔ, καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης στις Τάσεις της MRB
Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στο 29% στην αναγωγή στο σύνολο καταγράφουν οι τάσεις της MRB για τον Ιούλιο, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί τις δυνάμεις του σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Δεκεμβρίου όπου κατέγραφε 29,2%.
Στη δεύτερη θέση μετριέται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 17,6% (σ.σ. δεν είχε μετρηθεί στις τάσεις Δεκεμβρίου 2025) ενώ τρίτο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 11,1% και απώλεια τριών μονάδων σε σχέση με τον Δεκέμβριο (14,1%).
Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜεΡΑ25 με 3%, οι Δημοκράτες με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, η Νέα Αριστερά με 1,1%.
Στην πρόθεση ψήφου (σ.σ. σε παρένθεση η μέτρηση του Δεκεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,8% (23,8%) και ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 14,4%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 9,1% (10,9%), η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2%, η Ελληνική Λύση 7,1% (9,1%), το ΚΚΕ 6% (6.7%), η Πλεύση Ελευθερίας 4,1% (7,5%), η Φωνή Λογικής 2,7% (3,9%), το ΜέΡΑ25 2,5% (2,3%), οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 1,7% (1,5%), ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2% (6%) και η Νέα Αριστερά 0,9% (1,2%).
Ως προς την παράσταση νίκης η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 46,1% και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 9,7%, το ΠΑΣΟΚ με 5,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,7%, η Ελληνική Λύση με 4,1% ενώ κάτω από 2% βρίσκονται ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜεΡΑ25, Φωνή Λογικής.
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτη επιλογή με 25,1% και διαφορά 10 μονάδων από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα (15,1%). Ακολουθούν Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%, Μαρία Καρυστιανού με 7,3%, Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,3%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,5%, Γιάνης Βαρουφάκης με 2,4%, Στέφανος Κασσελάκης με 1,4% και Σωκράτης Φάμελλος με 1%.
Στη δεύτερη θέση μετριέται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 17,6% (σ.σ. δεν είχε μετρηθεί στις τάσεις Δεκεμβρίου 2025) ενώ τρίτο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 11,1% και απώλεια τριών μονάδων σε σχέση με τον Δεκέμβριο (14,1%).
Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜεΡΑ25 με 3%, οι Δημοκράτες με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, η Νέα Αριστερά με 1,1%.
Στην πρόθεση ψήφου (σ.σ. σε παρένθεση η μέτρηση του Δεκεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,8% (23,8%) και ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 14,4%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 9,1% (10,9%), η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2%, η Ελληνική Λύση 7,1% (9,1%), το ΚΚΕ 6% (6.7%), η Πλεύση Ελευθερίας 4,1% (7,5%), η Φωνή Λογικής 2,7% (3,9%), το ΜέΡΑ25 2,5% (2,3%), οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 1,7% (1,5%), ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2% (6%) και η Νέα Αριστερά 0,9% (1,2%).
Ως προς την παράσταση νίκης η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 46,1% και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 9,7%, το ΠΑΣΟΚ με 5,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,7%, η Ελληνική Λύση με 4,1% ενώ κάτω από 2% βρίσκονται ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜεΡΑ25, Φωνή Λογικής.
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτη επιλογή με 25,1% και διαφορά 10 μονάδων από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα (15,1%). Ακολουθούν Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%, Μαρία Καρυστιανού με 7,3%, Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,3%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,5%, Γιάνης Βαρουφάκης με 2,4%, Στέφανος Κασσελάκης με 1,4% και Σωκράτης Φάμελλος με 1%.
Στις τάσεις μετρήθηκαν επίσης οι εισροές ψηφοφόρων σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία σε σχέση με το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με πρώτη την ακρίβεια αλλά και η σύγκριση Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Καρυστιανού και Τσίπρα.στην ικανότητα διακυβέρνησης της χώρας.
To «κόμμα Σαμαρά»
Σε χαμηλά επίπεδα, στο 3,3% μετρήθηκε η «βέβαιη» δυνητική ψήφος προς το υπό διαμόρφωση κόμμα Σαμαρά, ενώ το σύνολο της θετικής αποτίμησης είναι στο 15,2%.
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