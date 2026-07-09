MRB: Πρώτη με 29% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 17,6%, τρίτο με 11,1% και τρεις μονάδες πτώση το ΠΑΣΟΚ

Στις τάσεις μετρήθηκαν επίσης οι εισροές ψηφοφόρων σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία σε σχέση με το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με πρώτη την ακρίβεια αλλά και η σύγκριση Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Καρυστιανού και Τσίπρα.στην ικανότητα διακυβέρνησης της χώρας.Σε χαμηλά επίπεδα, στο 3,3% μετρήθηκε η «βέβαιη» δυνητική ψήφος προς το υπό διαμόρφωση κόμμα Σαμαρά, ενώ το σύνολο της θετικής αποτίμησης είναι στο 15,2%.